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2 часа назад

Желающим отдохнуть на любимом курорте богачей посоветовали поторопиться

Lenta.ru

Российским туристам, желающим отправиться на Мальдивы на Новый год, посоветовали не откладывать покупку тура. О повышении цен предупредили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Желающим отдохнуть на Мальдивах посоветовали поторопиться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным системы бронирования авиакомпании «Аэрофлот», прямой перелет на Мальдивы с 30 октября по 8 ноября с багажом обойдется почти в 98 тысяч рублей в обе стороны, при этом путешествие в период новогодних праздников выйдет дороже на 40 процентов: стоимость начинается от 132 тысяч рублей.

Опрошенные АТОР эксперты туротрасли считают, что россиянам стоит поторопиться с покупкой туров на любимый курорт богачей. По их мнению, ждать снижения тарифов на Мальдивы бессмысленно, так как на острова из России отправляется всего один прямой рейс в день.

«Сейчас в среднем билет на прямой рейс с вылетом в ближайший месяц стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Так, в продаже на вторую половину августа самый дешевый вариант — это безбагажный перелет за 137 тысяч рублей в обе стороны на одного»,

— добавили в АТОР.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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