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3 часа назад

Куда отправиться в Грузии кроме Тбилиси

Мира Маркина

Грузия уже не первый год является одним из самых излюбленных турнаправлений для россиян. Если вы уже исследовали Тбилиси, не стоит думать, что страна вас больше не сможет удивить. Напротив, за пределами столицы начинается все самое интересное. Подробнее о том, какие места посетить в Грузии – в материале "Рамблера".

Куда отправиться в Грузии кроме Тбилиси
Фото: unsplashunsplash

Батуми

За шесть часов на поезде из Тбилиси вы прибудете во второй по величине город в Грузии. Его главный плюс – черноморское побережье. Впрочем, если достопримечательности для вас важнее загара и соленой воды, Батуми также не разочарует. Посетите Ботанический сад, Кафедральный собор, а ближе к вечеру на фуникулере поднимитесь на холм Анурия, чтобы полюбоваться панорамой города.

Цинандали

Поместье расположилось в самом сердце Кахетии – именно здесь столетия назад зародилось классическое грузинское виноделие. Прогулявшись по поместью с экскурсией, вы сможете узнать больше о жизни семьи Чавчавадзе, которая некогда жила здесь, а еще полюбоваться удивительными интерьерами. Кстати, пейзажи Цинандали нередко сравнивают с итальянской Тосканой.

Местиа

Крошечный город в регионе Сванетия находится в долине на высоте 1500 метров. Со всех сторон Местиа окружена горами, за что ее еще называют грузинской Швейцарией.

Отправляйтесь сюда за дзеном и гармонией. Из-за того, что добраться в город довольно сложно, толп туристов вы здесь не встретите. Зато сможете уединенно покататься на лошадях, отправиться в поход и вдоволь насытить легкие свежим горным воздухом.

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