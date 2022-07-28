Зимой с бюджетным отдыхом за рубежом возникнут проблемы

Зимой предложений по бюджетным турам за границу будет немного из-за небольшого количества рейсов из России. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян .

Согласно прогнозу Мурадяна, этой зимой у россиян будет мало шансов приобрести доступные по цене путевки в другие страны.

– Турция, скорее всего, на зимний сезон останется, но вряд ли прямые перелеты сохранятся в тех же объемах, что есть сейчас. Будут Эмираты, где рады российским туристам,

Вместе с тем летать можно будет на Мальдивы или Сейшелы, но путешествие туда обойдется значительно дороже. Также будет вариант с Юго-Восточной Азией, однако ситуация будет зависеть от цен на авиабилеты: если они не снизятся, то отдых бюджетным не получится для среднего жителя РФ.