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21 минуту назад

Зимой с бюджетным отдыхом за рубежом возникнут проблемы

Vse42.ru

Зимой предложений по бюджетным турам за границу будет немного из-за небольшого количества рейсов из России. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян.

Зимой с бюджетным отдыхом за рубежом возникнут проблемы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Согласно прогнозу Мурадяна, этой зимой у россиян будет мало шансов приобрести доступные по цене путевки в другие страны.

– Турция, скорее всего, на зимний сезон останется, но вряд ли прямые перелеты сохранятся в тех же объемах, что есть сейчас. Будут Эмираты, где рады российским туристам,

– сказал он.

Вместе с тем летать можно будет на Мальдивы или Сейшелы, но путешествие туда обойдется значительно дороже. Также будет вариант с Юго-Восточной Азией, однако ситуация будет зависеть от цен на авиабилеты: если они не снизятся, то отдых бюджетным не получится для среднего жителя РФ.

Мурадян также отметил, что среди жителей Сибири и Дальнего Востока зимой большой популярностью пользуется Таиланд, поэтому необходимо организовать оттуда прямые рейсы. Об этом говорится на сайте АТОР.

Заграница,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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