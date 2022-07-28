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2 часа назад

Почему подорожали путевки в Турцию

РИА "ФедералПресс"

Летом 2022 путешествие в Турцию стало не самым выгодным отдыхом для россиян: горящих туров почти нет. В АТОР объяснили, почему все так сильно подорожало.

Почему подорожали путевки в Турцию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда туроператоры ставили свои чартеры, они боролись за клиента, появлялись горящие туры. Сейчас такой конкуренции нет»,

– объяснили туроператоры.

Все дело в том, что в России оказалось ограничено авиасообщение с теми странами, где традиционно отдыхали граждане РФ. Также почти не осталось чартеров: теперь они стали «совместными» и один борт делят несколько компаний, что невыгодно.

Еще одной причиной стало то, что на фоне ограничений многие туристы из западных стран также полетели в Турцию и Египет. А это значит, что россиян привлекать не надо, турпоток есть и так.

Для россиян же единственными зарубежными направлениями для пляжного отдыха остались Турция, Египет и ОАЭ, передает АТОР.

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