Почему подорожали путевки в Турцию

Летом 2022 путешествие в Турцию стало не самым выгодным отдыхом для россиян: горящих туров почти нет. В АТОР объяснили, почему все так сильно подорожало.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Когда туроператоры ставили свои чартеры, они боролись за клиента, появлялись горящие туры. Сейчас такой конкуренции нет»,

– объяснили туроператоры.

Все дело в том, что в России оказалось ограничено авиасообщение с теми странами, где традиционно отдыхали граждане РФ. Также почти не осталось чартеров: теперь они стали «совместными» и один борт делят несколько компаний, что невыгодно.

Еще одной причиной стало то, что на фоне ограничений многие туристы из западных стран также полетели в Турцию и Египет. А это значит, что россиян привлекать не надо, турпоток есть и так.