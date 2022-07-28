Сбрось с себя одежду: 3 лучших нудистских пляжа мира

Нудистские пляжи можно найти практически в каждой стране. Однако далеко не каждый готов отбросить все предрассудки и раздеться, чтобы почувствовать полную свободу, единение с природой и, конечно же, получить равномерный загар. Чтобы было комфортнее, необходимо найти такой пляж, который подойдет именно для вас. "Рамблер" расскажет о трех лучших нудистских пляжах мира.

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Гувано, Италия

Пляж Гувано совсем небольшой по площади. Он расположен в национальном парке Лигурия в Италии. Чтобы добраться до места необходимо пройти через заброшенный железнодорожный тоннель или же по морю.

Холовер, США

Этот пляж считается одним из самых лучших в Майами. Туристов привлекает в Холовере белоснежный песок, просторная территория и чистейшая вода. Зона, для любителей снять с себя всю одежду, огорожена. Также есть специальное место для однополых пар.

Красный пляж, Греция