Сбрось с себя одежду: 3 лучших нудистских пляжа мира

Нудистские пляжи можно найти практически в каждой стране. Однако далеко не каждый готов отбросить все предрассудки и раздеться, чтобы почувствовать полную свободу, единение с природой и, конечно же, получить равномерный загар. Чтобы было комфортнее, необходимо найти такой пляж, который подойдет именно для вас. "Рамблер" расскажет о трех лучших нудистских пляжах мира.
Пляж Гувано совсем небольшой по площади. Он расположен в национальном парке Лигурия в Италии. Чтобы добраться до места необходимо пройти через заброшенный железнодорожный тоннель или же по морю.
Этот пляж считается одним из самых лучших в Майами. Туристов привлекает в Холовере белоснежный песок, просторная территория и чистейшая вода. Зона, для любителей снять с себя всю одежду, огорожена. Также есть специальное место для однополых пар.
Желающим позагорать без одежды будет непросто добраться до этого пляжа на Греческом побережье, однако оно того определенно стоит. Узкая тропинка, скалы из известняка, искусственные пещеры создают полную атмосферу уединения. Поэтому, если вы хотите впервые отдохнуть на нудистском пляже, то это место отлично для этого подойдет.