Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+28° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Сбрось с себя одежду: 3 лучших нудистских пляжа мира

Мария Иглина

Нудистские пляжи можно найти практически в каждой стране. Однако далеко не каждый готов отбросить все предрассудки и раздеться, чтобы почувствовать полную свободу, единение с природой и, конечно же, получить равномерный загар. Чтобы было комфортнее, необходимо найти такой пляж, который подойдет именно для вас. "Рамблер" расскажет о трех лучших нудистских пляжах мира.

Сбрось с себя одежду: 3 лучших нудистских пляжа мира
Фото: unsplash.comunsplash.com

Гувано, Италия

Пляж Гувано совсем небольшой по площади. Он расположен в национальном парке Лигурия в Италии. Чтобы добраться до места необходимо пройти через заброшенный железнодорожный тоннель или же по морю.

Холовер, США

Этот пляж считается одним из самых лучших в Майами. Туристов привлекает в Холовере белоснежный песок, просторная территория и чистейшая вода. Зона, для любителей снять с себя всю одежду, огорожена. Также есть специальное место для однополых пар.

Красный пляж, Греция

Желающим позагорать без одежды будет непросто добраться до этого пляжа на Греческом побережье, однако оно того определенно стоит. Узкая тропинка, скалы из известняка, искусственные пещеры создают полную атмосферу уединения. Поэтому, если вы хотите впервые отдохнуть на нудистском пляже, то это место отлично для этого подойдет.

Заграница,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители