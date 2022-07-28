В каких странах лучшие системы «все включено»

Бархатный сезон по праву считается лучшим временем для отдыха в году: в первые осенние месяцы жара на прибрежных курортах становится не такой изнуряющей, вода в море еще не успевает остыть, туристов уже не так много, как летом, а отели предлагают огромные скидки на проживание.

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Безусловно, Турция обещает самые заманчивые условия для отдыхающих, включая круглосуточный сервис, нескончаемые потоки напитков и горы разнообразной еды. Однако отхватить лакомый кусочек удается не каждому, места в лучших гостиницах бронируют сильно заранее. Но «все включено», вопреки распространенному стереотипу, существует не только в Турции, да и придумана система обслуживания была вовсе не там. Многие курортные страны уже не первый год предлагают туристам первоклассный all-inclusive по такой же привлекательной цене. Куда податься осенью любителям шведских столов и бесплатных полотенец и какие особенности «все включено» существуют в разных государствах — разбиралась «Лента.ру».

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По карману только богачам

Около 70 лет назад, когда мир только начинал оттаивать после войны и у людей появлялось все больше радостей в жизни, туристическая индустрия в буквальном смысле претерпевала переворот. В 1950-х годах бельгийский спортсмен Жерар Блитц, занимающийся водным поло, и его друг организовали лагерь Club Med на Майорке, где за кругленькую сумму богатым гостям предоставляли общий стол со всевозможными угощениями, массовые развлечения на любой вкус и занятия спортом. Это был первый резорт «все включено», который положил начало развитию подобного типа отдыха.

Спустя несколько лет аналогичную систему переняли Карибы — к 1960-м годам практически все местные отели перешли на трехразовое питание с напитками и развлечениями. Слава о роскошном беззаботном отдыхе быстро разлетелась по всему миру: каждому обладателю толстого кошелька хотелось получить шикарное обслуживание в отпуске, провести несколько дней в кругу себе подобных и, если повезет, завести курортную интрижку.

Поэтому «все включено» стремительно распространялось во многих других курортных странах и даже на круизных лайнерах. Однако его главным минусом все еще оставалась неподъемная для среднего класса цена. Ситуацию изменила Турция: настоящей революцией в мире туризма стал переход отелей республики на систему all-inclusive в 80-е годы. Желая привлечь как можно больше немецких путешественников, гостиницы массово внедряли «все включено».

При этом турецкая система стала эталонной для многих иностранцев: трехразовое питание с алкогольными и безалкогольными напитками в течение дня, несколько бассейнов, бесплатные зонтики и шезлонги, мастер-классы и всевозможные развлечения для детей и взрослых, аквааэробика, бесплатные тренажеры, свободное использование столов для настольного тенниса и бильярда... В турецких отелях было все, что нужно гедонисту, поэтому страна очень быстро стала одним из самых привлекательных направлений для путешествий.

Наконец такой вид отдыха стал доступен не только богачам, но и туристам с ограниченным бюджетом. Формат all inclusive появился в трехзвездочных и даже двухзвездочных гостиницах, поэтому в Турцию, помимо граждан ФРГ, хлынули туристы из других стран, преимущественно из России

Такой разный all inclusive

Тем не менее единого стандарта all inclusive нет ни в Турции, ни в других государствах. Сейчас «все включено» зависит от уровня выбранного отеля, его инфраструктуры (наличия или отсутствия выхода к пляжу, поля для гольфа, аквапарка, боулинга), а также государства, в котором он находится. Понятно, что чем выше уровень гостиницы, тем лучше, разнообразнее и качественнее питание, напитки и услуги, которые предлагаются по системе «все включено».

К тому же появились разные вариации этого формата: ultra, super, hi-class, max, vip. Помимо питания, это включает развлечения и услуги на территории отеля. Так, на турецких курортах система «ультра все включено» предлагает неограниченное питание в течение дня (с закусками, сладостями и напитками), бесплатные напитки импортного производства, а также возможность обедать и ужинать в ресторанах а-ля карт.

Разнообразие систем «все включено» ограничено не только возможностями отеля, но и законодательством страны. Например, в Испании все пляжи муниципальные, поэтому ни один отель не может обеспечить гостей бесплатными лежаками и зонтиками. А на Сейшелах all inclusive и вовсе запрещен властями островов. Они опасаются, что в таком случае путешественники будут привязаны к отелям и не захотят пробовать национальные блюда и напитки, знакомиться с местными достопримечательностями, пополняя бюджет страны.

Из-за таких особенностей многие туристы считают, что качественно отдохнуть по системе all inclusive сейчас можно только в Турции, однако это не так. Другие страны переняли высокие стандарты средиземноморских гостиниц и тоже внедрили «все включено» на своих курортах, просто сделали это относительно недавно и со своими особенностями.

С арабским размахом

Одной из главных альтернатив турецкому «все включено» называют Тунис, предлагающий большие отели с собственным пляжем, разнообразное питание и спа-процедуры — страна славится, в частности, талассотерапией. В зависимости от уровня гостиницы массажи, хаммам и косметологический уход могут быть платными или уже включены в стоимость путевки. Многие туристы уверены, что без all inclusive в стране отдыхать трудно: местная кухня — на любителя, а в городе может быть довольно грязно.

Москвич Виктор ездил отдыхать в пятизвездочный отель на остров Джерба, заточенный в основном под немецких туристов. В целом от поездки у него остались приятные впечатления, хотя, по его мнению, сервис в Тунисе все же уступает турецкому:

«Выбор блюд был не таким разнообразным, как, например, в Сиде или Аланье, каждый день практически одно и то же. Анимация тоже была не очень. Единственное, что поразило, — большой выбор французских сладостей, ну и, конечно, теплое море и белый песок».

При этом поездка в Тунис обойдется дороже, чем в Турцию. Для сравнения: путевка в трехзвездочный турецкий отель в сентябре на двоих по системе «все включено» начинается от 69 тысяч рублей.

85 тысяч рублей стоит самый дешевый тур на курорты Сус, Тунис или на остров Джерба

Еще один прямой конкурент Турции в вопросе all inclusive — Египет. Качество сервиса хоть и уступает, но выбор еды и других видов развлечений, включенных в стоимость, может порадовать. Лучшее обслуживание обычно в пятизвездочных сетевых отелях, рассказывает Анна — жена владельца турецкого ювелирного магазина. Их с мужем часто приглашают в промотуры по гостиницам.

«Даже в крупных дорогих отелях система "все включено" порой действует до полуночи, а потом за алкоголь и еду могут выставить отдельный счет. Египтяне в обычных отелях не настолько вышколены и клиентоориентированы. Но в сетевых отелях за ними тщательно следят»,

— рассказала россиянка.

85 тысяч рублей составляет минимальная стоимость путевки в Египет на двоих в трехзвездочный отель по системе «все включено»

В ОАЭ all inclusive отличается от формата, принятого в Турции, Тунисе и Египте. Условия и состав услуг в каждом отеле уникальны. В гостиницах премиум-класса, которые обычно расположены в Дубае, к услугам отдыхающих — ломящийся от блюд шведский стол, алкоголь хорошего качества, снек-бары и кафе на пляже, собственный выход к заливу, вечером — живая музыка, различные спа-процедуры, бесплатные занятия йогой, для детей — детский клуб, бассейны с горками и аттракционы.

В отелях попроще «все включено» подразумевает более узкий набор услуг. Они находятся в основном в Аджмане, Рас-эль-Хайме, Фуджейре. Зачастую это похоже на европейскую систему «полный пансион»: то есть шведский стол на завтрак, обед и ужин, напитки — платно.

В некоторых гостиницах алкоголь, мини-бар в номере, аренда велосипедов или лодок, хаммам бесплатно, но иногда приходится платить за Wi-Fi. Еще одна особенность — не так много отелей расположены на первой береговой линии, поэтому из гостиницы туристов доставляет на пляж бесплатный трансфер, но за пляжные полотенца, аренду лежаков и зонтов зачастую приходится платить.

При этом Эмираты все же отличаются сервисом высокого уровня даже в недорогих отелях. Чего стоят одни порционные сервированные блюда, которые подают на красивых тарелках и со всяческими украшениями. Выбор еды во многих гостиницах хоть и небольшой, но каждое блюдо продумано до мелочей, к тому же встречаются деликатесы и дорогие морепродукты.

В сентябре путевки в трехзвездочные гостиницы на двоих по системе all inclusive на двоих начинаются от 137 тысяч рублей.

Туроператоры советуют внимательно читать описание отеля и отзывы других путешественников, а также заранее уточнить, какие услуги в гостинице бесплатные, а что в стоимость путевки не включено

«Мы не можем гарантировать отдыхающим безопасность»

Одни страны охотно внедряют систему «все включено», другие — не очень. Из европейских государств all inclusive обычно предлагали российским туристам Греция и Кипр; находились отели, работающие по системе «все включено» в Албании, Болгарии, Испании, Италии. Например, в пятизвездочных греческих отелях или на люксовых виллах распространена услуга Dining Out — обед и ужин в любой таверне города по ваучеру.

В других европейских странах all inclusive больше напоминал полный пансион: завтраки, обеды и ужины включены в стоимость, напитки бесплатно только в завтрак. Еще одна разновидность питания встречалась в Италии: туристам в некоторых отелях вместо шведского стола предлагали выбрать меню на обед или ужин. В результате путешественники получали уникальные блюда местной кухни.

Впрочем, сейчас российские турагентства не советуют туристам покупать путевки на европейские курорты, поскольку страны ЕС признаны недружественными, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «Интуриста».

«Мы не продаем пакетные туры в эти страны. Запретов на продажу таких путевок на государственном уровне нет, но это означает, что мы не можем гарантировать отдыхающим безопасность. Россияне едут туда самостоятельно, на свой страх и риск»,

— сообщили представители туроператора.

Отмечается, что некоторые туристы отправляются из Турции в круиз по греческим островам, заказать его можно в России. Билеты и отели на зарубежных сайтах забронировать с помощью российской банковской карты по-прежнему нельзя.

Азия, Карибы и Мальдивы

Одна из лучших в мире систем «все включено» — на Карибах. Хотя сейчас насладиться ею довольно сложно: добираться на Кубу или в Доминикану придется обходными путями, потратив на это несколько дней и кучу денег. Стоимость путевки в четырехзвездочный отель в Доминиканской Республике из Москвы в сентябре начинается от 460 тысяч рублей на двоих, на Кубе за отдых в гостинице такого же уровня придется заплатить 678 тысяч рублей.

Впрочем, если все-таки удастся прилететь на Карибы, отдых того стоит, считает руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева. В Доминикане практически каждый отель считается курортом внутри курорта: большие территории, свой пляж с белоснежным песком, несколько баров, ночной клуб. Гостям предлагают морепродукты и тропические фрукты, местные напитки — бесплатно.

В люксовых отелях в стоимость путевки включены импортные напитки, а также спа-процедуры и массажи.

«Атмосфера в Доминикане и на Кубе вообще отличается беззаботностью — кажется, что каждый день праздник. Женщины здесь любят танцевать повсюду: на заправках, в магазинах и кафе, при этом абсолютно не стесняясь своих пышных форм. К вечеру бассейн около нашего отеля превращался в алкодискотеку. Можно захмелеть, если нырнуть поглубже»,

— рассказывает 36-летняя путешественница Екатерина Мозговая.

Азиатские курорты — Таиланд, Вьетнам, Мальдивы — также предлагают формат «все включено», хотя он в этих странах и не столь популярен. Отели больше специализируются на системе «завтраки» или «завтрак-ужин».

По ее словам, обычно отдых в формате «все включено» выбирают туристы с детьми, поскольку опасаются антисанитарии в азиатских кафе.

Впрочем, добраться на эти курорты тоже не так-то просто: лететь придется со стыковками в аэропортах Ближнего Востока. Тем не менее с октября из России планируют запустить прямые рейсы в Таиланд, а пока отдых остается недешевым.

Туры в пятизвездочный отель Вьетнама в сентябре на двоих по системе «все включено» начинаются от 215 тысяч рублей, Таиланда — от 180 тысяч рублей, Мальдив — от 230 тысяч рублей

«На Мальдивах all inclusive называется по-разному, отели придумывают интересные названия, чтобы заинтересовать туристов. Они печатают огромные буклеты, в которых рассказывают, что входит в их концепцию питания. Но по факту это те же завтраки, обеды и ужины, различаются только сорта алкоголя и, возможно, уже в стоимость включена спа-услуга или экскурсия »,

— рассказали «Ленте.ру» в туристическом агентстве «Лети-в-лето».

Каша в неограниченных количествах

В России система «все включено» появилась относительно недавно, поэтому пока подтягивается к зарубежным стандартам отдыха. В основном ее предлагают Сочи, Анапа, Геленджик, а также крымские отели. На территории Краснодарского края появляются целые отельные городки с сервисом европейского класса. Есть гостиницы с водными горками и игровыми зонами, со своей пляжной зоной.

Но есть нюанс: путешественники жалуются, что порой качество услуг не всегда поспевает за стремительно растущими ценами. Так, путевка в трехзвездочный отель Адлера начинается от 107 тысяч рублей на двоих, четырехзвездочный — от 120 тысяч рублей.

При этом некоторые российские гостиницы просто заявляют о наличии системы «все включено», вкладывая в это понятие другой смысл, жалуется 50-летняя туристка Елена Егорова.

«Поехали как-то в подмосковный семейный отель. Выбор напитков очень ограничен, алкоголь — за деньги. К тому же на завтрак было удивительно увидеть кашу, как в советские времена: манную и геркулесовую. Но только здесь ты можешь есть ее в неограниченном количестве, сколько влезет. В общем, получаешь нечто похожее на то, что было в столовых при санаториях и домах отдыха, даже запах такой же, только брать еду можешь несколько раз»,

— пояснила она.

Обычно систему «все включено» выбирают путешественники с детьми, чтобы не приходилось каждый день искать рестораны, где можно пообедать и поужинать. Самостоятельные туристы более активны, им нужны переезды, экскурсии, они не хотят быть привязанными к отелю

«Все включено» также не интересует туристов, желающих сэкономить на путевке. Например, на Мальдивах отели с системой all inclusive обойдутся намного дороже, чем гостиницы с завтраками. Отдых в формате all inclusive довольно удобен, он позволяет еще до поездки прикинуть, во сколько обойдется отдых.

Не нужно думать о еде, деньги можно взять только на сувениры и экскурсии. Это особенно актуально сейчас, когда российские пластиковые карты перестали принимать за рубежом и туристам из России приходится брать с собой в поездку доллары или евро наличными.

Подводя итог, опрошенные «Лентой.ру» представители туристической отрасли составили рейтинг стран, предоставляющих услуги «все включено».

«Турция обогнала другие регионы по уровню сервиса и предоставляемых возможностей. Так что по качеству и разнообразию услуг турецкие курорты все же на первом месте. На втором — Карибы, третье место занимают Мальдивы, потом идут Эмираты и все остальные страны»,