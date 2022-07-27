Туристам рассказали, как выгодно провести отдых в Турции

Перелёты из России в Турцию в этом году вызывают максимальное удивление на лице. Для тех, кто не хочет жертвовать долгожданным отпуском Диля Демиденко поделилась своими рекомендациями.

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Маршрут из России в Турцию можно проложить через Грузию. И здесь на выбор либо вылет из Владикавказа, или же доехать до Батуми на личном авто. Демиденко уверяет, что преград никаких нет и границы открыты.

Такой вариант поможет сохранить в бюджете примерно 30 тысяч, а как бонус — красочная природа и дополнительные впечатления. От Батуми до Турции поездка на машине составит примерно 11 часов.

«По прибытию можно добраться до желаемого побережья на автобусе или никуда не ехать и открыть для себя черноморское побережье Турции. Отели по побережью есть и много, но они в основном для местных, наших соотечественников там будут рады видеть»,

— добавляет Демиденко.