Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
52 минуты назад

Российским туристам рассказали, как выгодно провести отдых в Турции

runews24.ru

Перелёты из России в Турцию в этом году вызывают максимальное удивление на лице. Для тех, кто не хочет жертвовать долгожданным отпуском Диля Демиденко поделилась своими рекомендациями.

Туристам рассказали, как выгодно провести отдых в Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Маршрут из России в Турцию можно проложить через Грузию. И здесь на выбор либо вылет из Владикавказа, или же доехать до Батуми на личном авто. Демиденко уверяет, что преград никаких нет и границы открыты.

Такой вариант поможет сохранить в бюджете примерно 30 тысяч, а как бонус — красочная природа и дополнительные впечатления. От Батуми до Турции поездка на машине составит примерно 11 часов.

«По прибытию можно добраться до желаемого побережья на автобусе или никуда не ехать и открыть для себя черноморское побережье Турции. Отели по побережью есть и много, но они в основном для местных, наших соотечественников там будут рады видеть»,

— добавляет Демиденко.

Что касается туристов, которые привыкли к хорошему сервису и пятизвездочным отелям эксперт советует до побережья Средиземного или Эгейского моря.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители