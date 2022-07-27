Топ-3 самых опасных туристических мест мира

Туристы просто обожают опасные места и часто специально стекаются туда. "Рамблер" расскажет про три места, где некоторые путешественники даже расстались с жизнью или потеряли здоровье, недооценив угрозу.
Священная гора даосизма считается одним из самых опасных мест в мире. Тысячи профессиональных альпинистов и любителей горного туризма едут туда, чтобы испытать свои навыки. Путь на вершину горы проходит через труднодоступные участки, в ходе которых туристы буквально висят над пропастью. Ежегодно здесь погибает около сотни туристов, котрые добраться к храму.
Эта подвесная конструкция считается самым опасным мостом в мире. Перейти по нему на другой берег реки Гунцы — совсем не просто. Дело в том, что мост старый и многие доски в нем отсутствуют, канаты местами перетерлись, поэтому неосторожный шаг может привести к падению в горную реку. Более того, мост обдувают горные ветры, зато какой вид!
Кьерагболтен или горошина — это валун, который застрял между скалами над пропастью на высоте 984 метров. Выглядит камень так, будто вот-вот рухнет. Сделать на нем опасное фото — дело чести каждого туриста-экстремала. Однако любой неосторожный шаг или скользкая обувь может привести к падению.