Топ-3 самых опасных туристических мест мира

Туристы просто обожают опасные места и часто специально стекаются туда. "Рамблер" расскажет про три места, где некоторые путешественники даже расстались с жизнью или потеряли здоровье, недооценив угрозу.

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Дорога на гору Хуа (Китай)

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Священная гора даосизма считается одним из самых опасных мест в мире. Тысячи профессиональных альпинистов и любителей горного туризма едут туда, чтобы испытать свои навыки. Путь на вершину горы проходит через труднодоступные участки, в ходе которых туристы буквально висят над пропастью. Ежегодно здесь погибает около сотни туристов, котрые добраться к храму.

Веревочный мост Хусаини (Пакистан)

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Эта подвесная конструкция считается самым опасным мостом в мире. Перейти по нему на другой берег реки Гунцы — совсем не просто. Дело в том, что мост старый и многие доски в нем отсутствуют, канаты местами перетерлись, поэтому неосторожный шаг может привести к падению в горную реку. Более того, мост обдувают горные ветры, зато какой вид!

Горошина между скалами (Норвегия)

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