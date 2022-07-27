Неделя в Дубае: от океана до космоса

Информация о том, что почти целый день из нашего недельного дубайского путешествия мы проведем в торговом центре Дубай Молл, поначалу не порадовала. Тратить целый день на шопинг, в особенности если ничего особо покупать не собираешься, не хотелось. Но вскоре выяснилось, что шопинг-мол – это не только о покупках.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Дубайский Аквариум и Подводный зоопарк

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Из всех развлечений, которыми привлекает посетителей Дубай Молл, первым мы посетили то, что именуется Аквариумом, хотя назвать его так, пусть и с большой буквы, язык не поворачивается. Конструкции высотой в несколько десятков метров и заполненной 10 млн. литров морской воды (примерно 170 железнодорожных цистерн) больше подошло бы что-то вроде «Водный мир». Впрочем, как назвали, так и будем именовать и далее.

Дубайский аквариум (что для многого в этом городе привычно) является крупнейшим аквариумом в мире. Про его объем мы уже сказали, и добавим, что обитает в этом объеме воды свыше 33 000 морских обитателей. А местная популяция песчаных тигровых акул, кстати, является самой большой в мире.

Поначалу становится непривычно. Буквально в нескольких метрах от тебя шумно и деловито снуют по бутикам шопинг-молла покупатели с пакетами. А ты идешь (стоишь, сидишь) в безмолвии подводного 48-метрового тоннеля с обзором в 270 градусов. Где справа, слева и над тобой – водный мир с тысячами самых разнообразных рыб, рыбешек и рыбищ, осьминогов, каракатиц и прочей живности. Ну и акулы, конечно, куда ж без них, раз здесь крупнейшая их в мире популяция.

Рассматривать дубайский водный мир можно не только из тоннеля. Есть и другие опции: прогулка на лодке со стеклянным дном, погружение в воду в специальной клетке и даже в гидрокостюме с кислородным баллоном, чтобы поплавать с акулами.

Ну а кроме главного резервуара Аквариума в шопинг-молле есть еще и Подводный зоопарк с множеством его обитателей,рассматривать жизнь которых можно часами. Что мы, собственно говоря, и делали, пока не подошло обеденное время, и чувство голода не перебороло чувство прекрасного.

Time Out Market Dubai

Конечно можно пообедать и в самом Дубай Молле, здесь для этого есть масса возможностей. Но мы предпочли все же совершить пару сотен шагов до соседнего торгово-развлекательного-ресторанного комплекса Souk Al Bahar. В котором и располагается Time Out Market Dubai – достаточно новый и необычный для этого города, но тем не менее стремительно ставший сверхпопулярным фуд-корт.

Впервые концепция – собрать под одной крышей лучшие блюда лучших кухонь города – привела в 2014 году к созданию Time Out Market в Лиссабоне на историческом рынке Меркадо да Рибейра. Идея была реализована, сработала, понравилась, а фуд-корт стал культовым местом и одной из визитных кулинарных карточек города. Далее концепция была реализована в Майами, Бостоне, Чикаго и Монреале. И, испытав себя в Старом и Новом свете, Time Out Market пришел в Дубай, практически немедленно получив признание как у местных жителей, так и многочисленных гостей Дубая.

На более чем 3 тысячах метров площади фуд-корта расположилось 3 бара и 17 ресторанов Дубая. Приглашают сюда, исходя из базовой установки Time Out Market: если концепцию ресторана просто никак нельзя пропустить, она должна быть представлена именно здесь.

И здесь действительно очень разнообразно и предельно вкусно. Плохо одно – за недельный срок пребывания в Дубае всего на Time Out Market не попробуешь, даже если будешь приходить сюда ежедневно. А у нас для фуд-корта был только один-единственный обеденный перерыв, увы. И пора было возвращаться в Дубай Молл – нет, не на шопинг, а на ознакомление с новой, созданной в прошлом 2021 году совершенно необычной галереей.

Infinity des Lumières

И вновь Дубай Молл. И вновь не на шопинг. А на знакомство с новой, необычной, и открытой менее года назад галереей цифрового искусства.

Можно, конечно, попытаться описать галерею сухими числами. 130 видеопроекторов, 58 динамиков, цифровой фасад из 379 экранов. Посетителям галереи представляют до 3 тысяч изображений высокого разрешения, в том числе на полу, стенах и потолке.

Открытие галереи в 2021 году явилось результатом партнерства местной компании Infinity Art и французской Culture spaces Digital, производящей иммерсивные звуковые и художественные шоу вот уже десять лет.

Начала работу Infinity des Lumières с выставок «Ван Гог», «Сны о Японии» и «Вселенная». Ну а нам достался проект «Destination Cosmos», подготовленный в сотрудничестве с Космическим центром Мохаммеда бин Рашида, MBRSC и Французским национальным центром космических исследований CNES. Выставка состоит из пролога и 13 эпизодов, представляющих изображения множество звезд, планет, туманностей и сверхновых, представленные CNES и NASA. Впрочем, как ни перечисляй, а словами, как и даже фотоизображениями, ощущений от выставки не передать. Ее надо увидеть. Что мы с огромным удовольствием и сделали.

Вот так, от океана до космоса, мы провели день в Дубай Молл с недолгим, увы, выходом на фуд корт Time Out Market Dubai. Просто страшно подумать, сколько бы мы потратили денег и накупили вещей, проведи мы это время на шопинге, а не приобщаясь к прекрасным и удивительным мирам, представленным Дубайским Аквариумом и Infinity des Lumières. Впрочем, после этих приобщений часть членов нашей журналистской группы (дамская, конечно), все же осталась в торговом центре. И вволю реализовала свою страсть к шопингу, вернувшись в отель поздно вечером с битком набитыми огромными чемоданами. Но это уже совсем другая история.