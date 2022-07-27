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47 минут назад

Названы самые необычные услуги на любимом курорте богачей

Lenta.ru

Представители туристической отрасли назвали новые отели на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, с уникальной концепцией и необычными услугами для гостей. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы самые необычные услуги на любимом курорте богачей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, путешественникам порекомендовали обратить внимание на гостиницу OBLU SELECT Lobigili, работающую по принципу «18 плюс». Там открыт один из крупнейших в регионе Индийского океана подводный ресторан. Гостям подают блюда современной паназиатской и европейской кухни.

Отель Amilla Maldives Resortand Residences предлагает оздоровительные программы — пятидневные ретриты с йогами, медитациями, мастер-классами по танцам, курсами массажа и консультациями врачей.

Ценителям природы посоветовали присмотреться к отелю Radisson Blu Resort Maldives. На его территории недавно создан первый на курорте коралловый питомник, по которому в скором времени запустят маршруты.

Среди других необычных объектов размещения в АТОР отметили Mercure Maldives Kooddoo. Проживающие могут создать персонализированную систему питания — например, придумать собственную начинку для пасты или пиццы, а также наполнить мини-бар, исходя из своих предпочтений.

Заграница,Ассоциация туроператоров России,
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