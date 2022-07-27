Недорогие билеты на Мальдивы раскупили на месяц вперед

Представители туркомпаний сообщают о росте интереса к отдыху на Мальдивах. Как сообщили в PAC GROUP, в июне в продажах произошел скачок: по сравнению с майскими цифрами объемы увеличились более чем на 70%.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По словам экспертов туроператора, это связано с несколькими причинами. С одной стороны, наступил сезон отпусков, с другой – выросли цены на турецком направлении, которое из-за ограничений на авиасообщение в этом году особенно востребовано.

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В основном туристы приобретают туры на ближайшие даты, средняя глубина продаж – одна-две недели. Вопреки стереотипам, на острова сейчас летят люди с самым разным бюджетом, поэтому спросом пользуются как недорогие, так и премиальные отели. Как следствие, найти относительно экономичные варианты перелета из Москвы в Мале на ближайший месяц очень сложно.

«В июне бронировал туристам билеты round trip на август за 85 тыс. руб. на двоих, – рассказывает один из турагентов. – Если заказывать их сейчас, перелет туда на двоих без багажа обойдется в 138 тыс. руб., а обратный – в 174. Итого 312 тысяч. Кресла подорожали в 3,5 раза! Значит, чем раньше покупаешь, тем выгоднее».

В то же время есть примеры, когда туристам удавалось купить билеты на прямые рейсы «Аэрофлота» по 38 тыс. руб., но поймать места по такому тарифу – редкость.

На ближайшие даты возникают сложности не только с экономичной перевозкой, но и с подбором отеля. Многие востребованные гостиницы находятся в стоп-листе. Представители розницы приводят примеры: Dreamland Maldives Resort 4*, Heritance Aarah 5*, большинство объектов сети Cinnamon загружены. В Adaaran Club Rannalhi недоступны первые категории номеров. Свободные места можно найти в основном в отелях, которые расположены далеко от Мале. Впрочем, в PAC GROUP сообщают, что благодаря партнерам и прямым контрактам удается подбирать варианты, устраивающие туристов.

В связи с огромным спросом специалисты рекомендуют заранее бронировать туры на сентябрь-октябрь, а также на новогодние праздники. Перелет на осенние даты можно подобрать по вполне адекватным ценам, а значит, получится сэкономить и на общей стоимости турпакета. Например, билет round trip на рейс авиакомпании Etihad Airways обойдется в 47 тыс. руб., Emirates – 54 тыс., flydubai – 65. Пока есть в продаже и относительно недорогие варианты на Новый год. Например в период с 29 декабря по 8 января можно улететь в Мале за 85 тыс. руб., скомбинировав перелет авиакомпаниями flydubai и Emirates.