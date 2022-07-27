Россиянка сравнила Германию с российской глубинкой

По словам автора блога, она съездила в Бендорф и выделила пять особенностей жизни в немецкой глубинке. В первую очередь она обратила внимание на хорошо асфальтированные дороги. При этом одна из центральных улиц была перекрыта в течение двух недель — все это время на ней продолжался ремонт. Туристка посчитала, что «немцы все бросили, не закончив, прям как в России». Впоследствии немецкий друг россиянки объяснил, что в эти дни были выходные, и поэтому работа встала.