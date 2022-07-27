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1 час назад

Россиянка сравнила Германию с российской глубинкой

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша после очередной поездки в Германию сравнила жизнь в немецкой и российской провинции. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка сравнила Германию с российской глубинкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора блога, она съездила в Бендорф и выделила пять особенностей жизни в немецкой глубинке. В первую очередь она обратила внимание на хорошо асфальтированные дороги. При этом одна из центральных улиц была перекрыта в течение двух недель — все это время на ней продолжался ремонт. Туристка посчитала, что «немцы все бросили, не закончив, прям как в России». Впоследствии немецкий друг россиянки объяснил, что в эти дни были выходные, и поэтому работа встала.

Помимо этого, путешественницу поразило трепетное отношение немцев к своим участкам, которые они поддерживают в чистоте.

«Мусор обязательно сортируется. Все выглядит аккуратно и ухоженно»,

— поделилась впечатлениями блогерша.

Путешественница также отметила комфортные условия жизни инвалидов, наличие современных благоустроенных домов и большое количество машин.

«Друг сказал, что у них курсирует всего два автобуса, ходят редко, заканчивают рано. Без автомобиля не прожить»,

— рассказала туристка.

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