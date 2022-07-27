Сколько будут стоить билеты в Стамбул осенью

Аэропорт Стамбула стал основным транспортным хабом дляроссийских туристов в этом году, поэтому билеты пользуются повышенным спросом. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.
Эксперт уверен, что завершение сезонов отпусков не приведетк снижению стоимости билетов в Стамбул. Повлияет на это увеличение делового трафика вместо туристического.
«Главный фактор, который может привести к снижению стоимости авиабилетов в Стамбул, – это резкое увеличение количества рейсов»,
— сказал Мкртчян.
По его мнению, необходимо увеличить количество дополнительныхрейсов из России на 50-70. Это позволит сократить стоимость билетов на 25-50 процентов.