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1 час назад

Сколько будут стоить билеты в Стамбул осенью

Слово и Дело

Аэропорт Стамбула стал основным транспортным хабом дляроссийских туристов в этом году, поэтому билеты пользуются повышенным спросом. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в интервью радио Sputnik.

Сколько будут стоить билеты в Стамбул осенью
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперт уверен, что завершение сезонов отпусков не приведетк снижению стоимости билетов в Стамбул. Повлияет на это увеличение делового трафика вместо туристического.

«Главный фактор, который может привести к снижению стоимости авиабилетов в Стамбул, – это резкое увеличение количества рейсов»,

— сказал Мкртчян.

По его мнению, необходимо увеличить количество дополнительныхрейсов из России на 50-70. Это позволит сократить стоимость билетов на 25-50 процентов.

Заграница,Алексан Мкртчян,
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