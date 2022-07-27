Россиянку ужаснул отдых в Индии

Российская тревел-блогерша Марина Ершова впервые побывала в Индии и пожаловалась на нечистоплотность местного населения. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Так, девушка описала отдых фразой «хочется убежать и не возвращаться».
«Мне страшно в Индии... Это чувство возникло у меня еще в первый день, по прилете в Мумбай. Мы с парнем не успели выйти из аэропорта, и в нос тут же ударила вонь. Я почувствовала рвоту. Закрыла нос. Это не помогало»,
— рассказала автор, уточнив, что ужасный аромат исходил от реки, заваленной нечистотами, фекалиями и мусором.
По словам россиянки, местных жителей не смущает наличие мусорных куч и огромных крыс, бегающих по городу.
«Мы гостили у состоятельных индийцев, а в доме и на их территории чисто. Но что творится за калиткой — всем пофиг, — добавила блогерша. — Человек даже не задумается, просто бросает фантик под ноги, на дорогу, куда угодно».
Путешественница призналась, что возненавидела жителей Индии из-за их безразличного отношения к окружающей среде и «свинячьего» образа жизни. Ершова подчеркнула, что решением проблемы должно заниматься государство, создавая мусоперерабатывающие заводы и воспитывая население.
«Иногда я замечаю, как местные жители самостоятельно жгут мусор прямо под своими окнами. У людей нет выбора! Гора дымит, клубки черного дыма стремительно летят вверх, а вот вонь оседает внизу, — добавила девушка. — И все же, как сами люди согласны жить в условиях, когда рядом с домом разлагаются животные и повсюду вонючий мусор?»