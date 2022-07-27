Россиянку ужаснул отдых в Индии

«Мне страшно в Индии... Это чувство возникло у меня еще в первый день, по прилете в Мумбай. Мы с парнем не успели выйти из аэропорта, и в нос тут же ударила вонь. Я почувствовала рвоту. Закрыла нос. Это не помогало»,