Край загадок и легенд – курорт Боровое: что посмотреть

Знаменитый курорт Боровое в Казахстане, или Бурабай – популярное место отдыха россиян, и особенно жителей соседней Сибири. Здесь много достопримечательностей и возможностей поправить здоровье, а добраться можно по внутрироссийскому паспорту. Правда, некоторые жалуются на уровень сервиса. «ФедералПресс» подготовил обзор мест, которые стоит посетить всем, кто планирует свой отдых в Боровом.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Космическая вода

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Ежегодно в поселок Боровое приезжают тысячи туристов, чтобы насладиться красивыми видами гор посреди казахских степей. Четырнадцать крупных озер располагают к пляжному отдыху, и каждое из них имеет свою изюминку. Самое крупное – Боровое. Местные частенько его называют морем за большую глубину. Вода в нем прозрачная и слабосоленая. На его побережье расположены основные санатории, поскольку вода в озере считается лечебной. Здесь же находится скала Жумбактас, которая возвышается на 20 метрах над водной гладью.

РИА "ФедералПресс"

Есть и другие озера, которые стоит посетить во время поездки на курорт: Большое Чебачье, Щучье, Малое Чебачье, Майбалык и другие. Озера окружены горами, а вода в большинстве из них прозрачная. Купальный сезон здесь начинается в июне и длится до середины сентября. Температура воздуха летом прогревается до 30 градусов, но вода в озерах за счет близости гор довольно прохладная, хотя любителей пляжного отдыха это не останавливает. Некоторые ученые приписывают возникновение озер падению метеорита около 5 тысяч лет назад.

Поляна Абылай-хана и ракушка желаний

Популярное место среди туристов – небольшая поляна среди леса и гор. Названа она в честь великого казахского хана, прославленного как один из объединителей народов, ныне живущих в Республике Казахстан. Наивысшая точка – гора Кокшетау (947 метров над морем). Добраться до поляны можно пешком, на велосипеде или автомобиле. Сюда же организуется немало экскурсий. Это место с уникальным микроклиматом. К примеру, когда вокруг идет дождь, над поляной, окруженной горами, может светить солнце, а температура атмосферного воздуха здесь немного выше, чем в других местах курорта. Здесь находится интересное место – трон Абылай-хана. Никакого исторического или религиозного наследия этот камень не несет, но экскурсоводы утверждают, что существует поверье: если пройти вокруг трона по часовой стрелке и загадать желание, то задуманное обязательно исполнится.

Неподалеку находится другое излюбленное место у туристов – смотровая площадка с каменной «ракушкой». Считается, что она приносит счастье и удачу, поэтому в ней непременно нужно сфотографироваться.

Лучше гор могут быть только горы

Гора Болектау не самая высокая, но чтобы увидеть курорт Боровое с высоты птичьего полета, необходимо подняться всего на 147 метров. Уникальность этой горы в том, что с ее вершины открывается фантастический вид и панорама всех крупных водоемов.

Во время путешествия в Боровое экскурсоводы часто предлагают туристам посетить пещеру Кенесары. В летнее время до нее добираются на понтонном катере. С воды открываются необыкновенные виды. Можно дойти самостоятельно от поляны Абылай-хана или горы Окжетпес. Если следовать указателям, то дойти до пункта назначения не составит труда. Пещера внешне напоминает юрту. Рядом находится большая площадка, открывающая панораму на озеро Бурабай.

РИА "ФедералПресс"

В районе мыса Горелый находится не менее знаменитая скала Бастион, откуда открывается красивый вид на Боровое. Это место популярно не только среди туристов, но и считается одним из тренировочных полигонов альпинистов и скалолазов.

Для любителей истории

Туристам, которые интересуются историей курорта Боровое, следует отправиться в музеи. Расположены они на базе визит-центра «Бурабай-Даму». Это музей природы, посетив который можно узнать больше о природе края и животном мире. Для тех, кто путешествует с детьми или более реально хочет приблизиться к природе, по душе придется местный зоопарк, в котором обитают около тридцати видов животных и птиц.

Курорт «Акбура»

Еще одно интересное место, которое стоит посетить и взрослым, и детям – курорт Акбура, расположенный на озере Большое Чебачье. Современная локация будет интересна не только пляжной зоной, но и интересными арт-объектами. Визитной карточкой Акбуры уже стал хранитель леса Орманши, а также смотровая башня с лабиринтом в средневековом стиле.

РИА "ФедералПресс"

На территории курорта установлены юрты, где можно отведать блюда национальной кухни. Кроме того, здесь можно прокатиться на катамаранах, лошадях и даже верблюдах.

А подарки?

Популярным сувениром для тех, кто возвращается на родину из Казахстана, стал шоколад «Казахстанский», чья обертка изображает флаг страны. Кроме того, полезным и вкусным сувениром станет кумыс, который делается из молока кобылы. Нередко туристы привозят из Казахстана соленый или сладкий сыр курт с необычным вкусом, который продается в форме шариков или пирамидок. В качестве съедобных сувениров можно также приобрести традиционные для Казахстана конфеты «Рахат» и «Баян Сулу», а также очень вкусную копченую конину.