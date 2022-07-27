Финляндия в 10 раз чаще отказывает россиянам в шенгене

Финляндия стала в 10 раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом сообщил глава консульского отдела МИД Юсси Таннер, передает РИА Новости.

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Спикер отметил, что сейчас отклоняется примерно каждая восьмая заявка, главная причина отказа заключается в том, что основным пунктом назначения является «не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны».

«Текущая мощность [по выдаче виз] на максимуме, но нет планов по ее увеличению»,

— пояснил дипломат.

По данным внешнеполитического ведомства, объем отказов со стороны Хельсинки в выдаче виз россиянам составляет порядка 12 процентов от общего числа поданных заявок.