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1 час назад

Финляндия стала в 10 раз чаще отказывать россиянам в шенгенской визе

Lenta.ru

Финляндия стала в 10 раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом сообщил глава консульского отдела МИД Юсси Таннер, передает РИА Новости.

Финляндия в 10 раз чаще отказывает россиянам в шенгене
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спикер отметил, что сейчас отклоняется примерно каждая восьмая заявка, главная причина отказа заключается в том, что основным пунктом назначения является «не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны».

«Текущая мощность [по выдаче виз] на максимуме, но нет планов по ее увеличению»,

— пояснил дипломат.

По данным внешнеполитического ведомства, объем отказов со стороны Хельсинки в выдаче виз россиянам составляет порядка 12 процентов от общего числа поданных заявок.

Ранее стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.

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