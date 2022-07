Почему Корея – идеальное осеннее направление

Добраться в Корею россиянам несложно: виза не нужна, есть удобные стыковочные рейсы, невакцинированные туристы могут приехать с отрицательным ПЦР. Как спланировать поездку так, чтобы все успеть? Забронировать тур по своему вкусу – будь то пляжный или городской отдых – можно у проверенных туроператоров. Например, «Древности, клены, модерн» от «ВАНД», «Арт-тур для художников» от Ask me about Asia, «Сеул-Чеджу» от China Travel или «Гранд-тур по Южной Корее» от «Квинта-тур». Или собрать индивидуальное путешествие, в котором будет все, чего душа пожелает: от прогулок в традиционных костюмах до медитаций в древних храмах и лечения – Корея славится медициной высокого уровня.