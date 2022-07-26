Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+25° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Туристам рассказали, как спастись при нападении акулы

Диана Товсепова

В Международном досье о нападениях акул Флоридского музея естественной истории было обнаружено только 73 подтвержденных неспровоцированных укусов акул на людях и 39 подтвержденных спровоцированных укусов в 2021 году во всем мире. Однако многих в последнее время пугает шанс столкнуться на отдыхе с акулой.

Эксперты отмечают, что нужно избегать глубоких каналов и устьев рек, говорит Ричард Пирс, писатель, эксперт по акулам и бывший председатель британского Shark Trust and Shark Conservation Society. Там встреча с акулами более вероятно, чем в других местах.

Пирс рассказал что, если встреча с акулой все-таки произошла то не следует плескаться и стоит не отворачиваться от хищника.

«Акулы — хищники из засады. Если вы поворачиваетесь и смотрите на нее все время, пока она кружит вокруг вас, это не будет и вполовину так удобно, как если бы она могла подкрасться сзади», — пояснил эксперт Ричард Пирс.

При этом эксперты объяснили, что встреча с акулой маловероятна на курортах, потому как эти хищники людей, наоборот, избегают.

Ранее мы сообщали о том, как подросток подрался с акулой.

Заграница,Видео,Ричард Пирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители