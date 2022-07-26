Туристам рассказали, как спастись при нападении акулы

В Международном досье о нападениях акул Флоридского музея естественной истории было обнаружено только 73 подтвержденных неспровоцированных укусов акул на людях и 39 подтвержденных спровоцированных укусов в 2021 году во всем мире. Однако многих в последнее время пугает шанс столкнуться на отдыхе с акулой.

Эксперты отмечают, что нужно избегать глубоких каналов и устьев рек, говорит Ричард Пирс, писатель, эксперт по акулам и бывший председатель британского Shark Trust and Shark Conservation Society. Там встреча с акулами более вероятно, чем в других местах.

Пирс рассказал что, если встреча с акулой все-таки произошла то не следует плескаться и стоит не отворачиваться от хищника.

«Акулы — хищники из засады. Если вы поворачиваетесь и смотрите на нее все время, пока она кружит вокруг вас, это не будет и вполовину так удобно, как если бы она могла подкрасться сзади», — пояснил эксперт Ричард Пирс.

При этом эксперты объяснили, что встреча с акулой маловероятна на курортах, потому как эти хищники людей, наоборот, избегают.