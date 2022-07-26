Россияне выбрали страны для отдыха в «бархатный» сезон

Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы считаются самыми популярными направлениями у россиян в период бархатного сезона. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России и председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин . Чтобы сэкономить на отдыхе, он посоветовал путешественникам заранее подумать о своих планах. Подробнее рассказало издание «NEWS.ru».

В бархатном сезоне лидирующее место займет Турция, следом за ней расположатся как раз Египет, ОАЭ и Мальдивы. Ближе к делу международные авиаперелеты могут подорожать. Туристические цены, по словам эксперта, зависят от спроса и предложения, а сегодня на первый план вышла транспортная сторона вопроса. Стоимость билетов может неприятно удивить, если откладывать покупку до последнего.