Россияне выбрали страны для отдыха в «бархатный» сезон

Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы считаются самыми популярными направлениями у россиян в период бархатного сезона. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России и председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Чтобы сэкономить на отдыхе, он посоветовал путешественникам заранее подумать о своих планах. Подробнее рассказало издание «NEWS.ru».
В бархатном сезоне лидирующее место займет Турция, следом за ней расположатся как раз Египет, ОАЭ и Мальдивы. Ближе к делу международные авиаперелеты могут подорожать. Туристические цены, по словам эксперта, зависят от спроса и предложения, а сегодня на первый план вышла транспортная сторона вопроса. Стоимость билетов может неприятно удивить, если откладывать покупку до последнего.
«Сейчас за границей можно отдохнуть за 50-70 тысяч рублей, но сложно сказать, каким окажется средний чек осенью»,
- отметил Горин.