Как посмотреть на Дубай с высоты

Поглядеть на Дубай с высоты — что может быть лучше для оценки красоты и стремления эмирата все выше и выше. И это доступно не только обитателям верхних этажей и дубайских небоскребов, но и всем желающим. Именно для этого в Дубае создано множество возможностей. И вот лишь некоторые, из которых можно выбрать.

Dubai Frame

Прежде всего, конечно же, Dubai Frame («Дубайская Рамка»), открывшаяся четыре года назад. Главная особенность этой 150-метровой высоты конструкции является то, что она не жилой небоскреб, не офисное здание, а создана именно и только для того, чтобы любоваться на Дубай с высоты.

Дубайская Рамка, на строительство которой было потрачено порядка 69 миллионов долларов, состоит из двух 150-метровых прозрачных стеклянных башен, соединенных 93-метровым обзорным мостом со стеклянным полом — он реагирует на шаги и становится прозрачным, если на него наступить...

С этой обзорной площадки великолепно виден весь город: с одной стороны открывается панорама на современный Дубай — сверкающие небоскребы и шоссе шейха Зайеда, в то время как с другой стороны видны районы Дейра, Умм Хураир и Карама, символизирующие Старый город.

Этот уникальный объект, который так старался воплотить в жизнь муниципалитет Дубая, стал своего рода эстетическим ориентиром, объединяющим прошлое и настоящее города.

На нижнем этаже расположен музей «Галерея Прошлого», рассказывающий об истории развития города, а также показывает Старый город.

После этого посетители направляются наверх, на уровень смотровой площадки Sky Deck, которая представляет блистательное настоящее Дубая. Сквозь прозрачные стены площадки в обе стороны можно любоваться панорамами Старого города на севере и Нового Дубая на юге. На интерактивных экранах площадки зрители могут найти разные достопримечательности, узнавать интересные факты и рассматривать здания в 3D. Ну а выпить на 150-метровой высоте чашечку кофе, рассматривая город через стеклянные стены, для многих оказывается дополнительным удовольствием.

Также желающих ждет еще одно захватывающее действо в Dubai Frame: они смогут увидеть «Галерею Будущего» Дубая. С помощью интерактивных проекций и технологий виртуальной реальности зрителям покажут мегаполис, каким он станет через 50 лет.

At The Top в небоскребе Burj Khalifa

Да, Dubai Frame была выстроена специализированно для обзора Дубая с высоты, и этой особенности у нее не отнять. Ну а у Бурдж-Халифы не отнять того, что на сегодня это высочайшее здание мира, символ прогресса, передовых технологий и динамичного развития Ближнего Востока.

Башня также вошла в Книгу Рекордов Гиннесса как здание с наибольшим количеством этажей, самой длинной дистанцией лифта и самыми высоко расположенными частными резиденциями. Кроме апартаментов здесь расположены офисы глобальных компаний и отель Armani Hotel. Высота Бурдж-Халифа составляет 828 метров, что в три раза выше Эйфелевой башни в Париже, и в два раза — Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке. И неудивительно, что это вдохновляет на свершения экстремалов. Так, скалолаз Ален Робер, известный как французский «Человек-паук», покорил высоту небоскреба Бурдж-Халифа более чем за 6 часов. А экстремалы Фред Фюген и Винсен Реффер, наоборот, решили спрыгнуть вниз с высоты 828 метров, установив мировой рекорд в бейс-джампинге.

Знаменитая башня не раз становилась героиней большого экрана. Из самых знаменитых картин стоит отметить фильм «Миссия Невыполнима: Протокол Фантом» с Томом Крузом в главной роли, а также блокбастер «День независимости: Возрождение».

Ну и, наконец, то, зачем мы, собственно, и пришли: смотровая площадка At the Top, Burj Khalifa.

Бурдж-Халифа приглашает подняться на 125 этаж и с высоты 456 метров над уровнем моря полюбоваться панорамой города, а в безоблачный день и видами бескрайней пустыни. Во время подъема на скоростном лифте мультимедийная презентация рассказывает о впечатляющей истории Дубая и строительстве высочайшего в мире небоскреба.

Ну а затем можно подняться еще выше — на 148 этаж, где находится самая высокая в мире смотровая площадка At the Top SKY. С помощью интерактивных приспособлений гости смогут ближе познакомиться с каждой заинтересовавшей их достопримечательностью эмирата, а также приятно провести время в лаундж-зоне. Ну и, конечно, сувениры, приобретенные в магазине, будут всегда напоминать, что вы приобрели их в полукилометре над землей — выше могут быть только покупки на борту самолета.

The View at The Palm

Ну и, наконец, новая высота Дубая — обзорная площадка с головокружительным видом и познавательным экскурсом в архитектурную историю города, ставшая новой достопримечательностью эмирата.

Открытие панорамной смотровой площадки The View at The Palm в небоскребе Palm Tower, проекте крупной девелоперской компании Nakheel, состоялось совсем недавно — 7 апреля прошедшего 2021 года.

Вход для посетителей, расположенный на втором уровне башни, будет напрямую соединен с торгово-развлекательным центром Nakheel Mall. Там же, по соседству с уютной кофейней, интерактивным аквариумом и сувенирной лавкой, расположена выставка, посвященная The View и напоминающая о создании и росте рукотворного острова Палм-Джумейра. История развития всемирно известного архитектурного проекта проиллюстрирована поэтапно, от создания концепции до заселения архипелага искусственных островов.

Посетители выставки могут погрузиться в иммерсивное театральное действо, которое познакомит их с историей острова. А сама смотровая площадка с захватывающим видом на Арабский залив, горизонт Дубая и распростертый внизу остров находится на 52 уровне, возвышающемся над Палм-Джумейра на 240 метров. Это выше Dubai Frame и ниже смотровой At the Top. Но вид на Палм-Джумейру, вид… Такого не найти больше ниоткуда, разве что нанять вертолет.

Смотровая площадка также располагает эксклюзивным VIP-залом площадью 120 кв.м с открытой террасой и захватывающим видом на остров, море и город. Этажом ниже разместился ресторан популярной международной сети SushiSamba, предлагающий смесь японской, бразильской и перуанской кухонь с чарующей музыкой, дизайном и атмосферой.

Ну и попутно, если уж речь зашла о ресторанах. Планируя посещение The View at The Palm попытайтесь оставить в этих планах время на то, чтобы зайти в ресторан Cordelia, расположенный в находящемся по соседству с Palm Tower отеле St.Regis. Уверены, что и кухня, и винные запасы ресторана вам понравятся. Нам, кстати, очень понравились.