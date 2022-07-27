Араратская область: край, где растет вино и зреет абрикос

Край виноделия, абрикосовых деревьев, истинно мужских развлечений и профессий. Араратская область расположилась между севером и югом Армении и считается одной из самых плодовитых провинций страны: здесь созревает больше половины всех фруктов и овощей Армении. Сейчас внимание всех фермеров обращено к абрикосовым садам.

Фото: Мир24 Мир24

Prunus Armeniaca – армянское яблоко – абрикос

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Ферма Минаса Хечумяна – одна из крупнейших в области. Это не фигура речи, хозяин сада знает каждое свое дерево в лицо. А их у него аж 760 и растут они на 10 гектарах земли. Всего же в селе Айгезард 200 гектаров абрикосовых садов.

«Я предпочел выращивать абрикос, так как в этом регионе он себя отлично оправдывает. Наши абрикосы легко переносят большие расстояния, их можно спокойно экспортировать. Большая часть едет в Россию, ну и, конечно, продаем в Ереване. Есть категория абрикосов, которая считается переспевшей для вывоза за границу, их мы продаем внутри страны»,

– рассказывает фермер Минас Хечумян.

Чтобы в ящиках на экспорт оказывались только плоды, способные перенести долгий путь, компания-закупщик отправляет в сады своих лучших работников. Они отбирают годные для экспорта абрикосы. За качество продукта отвечают лично.

Этот год благодаря постепенному повышению температуры после зимних холодов стал урожайным, но фермеры признаются, что не успевают собирать все плоды до того, как они упадут на землю. Не хватает рабочих рук: сельскохозяйственная работа, несмотря на то, что неплохо оплачивается, порядка 2500 рублей в день, не популярна, молодежь предпочитает трудиться в прохладных офисах. А малыми силами с абрикосовым изобилием в регионе не справиться. В этом году область уже собрала примерно 35 тысяч тонн абрикосов, но работы еще продолжаются.

Охота на жизнь: стендовая стрельба как способ избавиться от стресса

Добро пожаловать в мир мужчин, выдержки и адреналина! Стендовая стрельба – достойная замена охоте на животных. Ее последователи ежедневно спасают десятки жизней, попадая не в птиц, а в специальные тарелки. Это одно из любимых туристических развлечений в Араратской области.

«Мы решили основать это место в Армении не с целью строить бизнес, а чтобы научить наших соотечественников стрельбе, развить здесь этот вид спорта. Сейчас по большей части к нам приходят любители: в основном стендовой стрельбой в стране увлечены врачи, авиационные специалисты, инженеры, архитекторы, полицейские, военные, но также мы подготавливаем наших спортсменов к международным соревнованиям и имеем неплохие успехи»,

– рассказывает заслуженный тренер по стендовой стрельбе Армении и России Гор Барсегян.

Один выстрел обойдется стрелку примерно в 50 рублей. А чтобы получить удовольствие в полную силу, посетителю стрелкового клуба нужно иметь в кармане порядка полутора тысяч рублей.

Стендовая стрельба зародилась в Англии, считается аристократическим спортом, входит в программу Олимпийских игр. Раньше стреляли в голубей, но поскольку это грозило вымиранием птиц, их заменили на неживые тарелочки-мишени. Задача спортсмена – выбить как можно больше.

Мишель Барсегян – чемпион Европы по стендовой стрельбе, призер чемпионата мира. Он сын многократной чемпионки России, Европы и мира по стендовой стрельбе Ерджаник Аветисян. С 9 лет его тренирует отец – Гор Барсегян.

«Спокойствие – это самое главное. Мне кажется, в нашем виде спорта человеку, который не обладает спокойствием, здесь не место. Если ты хотя бы немного нервный, все, этот спорт не для тебя. Кроме того, должна быть сила духа и настойчивость»,

– рассказывает чемпион Европы по стендовой стрельбе, призер чемпионата мира, Мишель Барсегян.

Любители стендовой стрельбы открыли и другие полезные стороны своего увлечения.

«Стрельба на самом деле большой антистресс, и люди, у которых высокий уровень сахара в крови, если проверят содержание глюкозы после стрельбы, обнаружат, что он пришел в норму»,

– рассказывает руководитель полетов в аэропорту «Звартноц» Саак Петросян.

Вино, достойное папской похвалы

«Если у вас будет повод спросить, что больше всего мне нравится в виноделии и что из созданного за долгие годы дороже всего моему сердцу, я скажу, что это команда, с которой мы все это делаем: это моя семья, мои друзья, мои односельчане»,

– говорит Мигран Манасерян.

Араратская область – это еще и край виноделия. Мигран Манасерян в этой отрасли уже почти 40 лет, а свое детище основал в начале 90-х. Его вино настолько пришлось по вкусу Папе Римскому во время его визита в Армению, что по возвращении в Ватикан он отправил виноделу благодарственное письмо. Успех вина, говорит Мигран, кроется не только в технологии его создания, но и в трепетном отношении к процессу.

«Во время приготовления вина мы пытаемся насколько это возможно не вмешиваться в процессы. Чем меньше тревожишь вино, тем оно спокойно, своим ходом зреет до необходимого качества. Это важный фактор, поэтому мы стараемся создать для этого необходимые условия»,

– рассказывает винодел Мигран Манассерян.

Виноград, из которого Мигран производит вино, растет в Араратской области, это сорт «АхтанАк», его вывел известный виноградарь, академик Айвазян в 1977 году. Винодельня в год производит примерно 100 тысяч литров вина, часть продукта экспортируется в Россию, Бельгию, Францию, Швецию, США, часть оставляют вызревать дальше для получения еще более богатых вкусовых оттенков, часть потребляет внутренний рынок. Покупатели выделяют вино Миграна Манасеряна. Говорят, оно обладает выраженными вкусами ежевики и малины, очень терпкое, насыщенного бордового цвета.

«Мы основали это производство не для прибыли, мы строим его для восстановления воспоминаний. Здесь не только постройки напоминают здания прошлого, но и процесс приготовления вина, настроение, которое мы вкладываем в изготовление примыкают к нашим древним винодельческим традициям»,

– рассказывает винодел Мигран Манассерян.

Мигран убежден: производить вино необходимо исключительно в хорошем расположении духа, все, кто прикасается к процессу, должны быть очень добрыми, веселыми людьми. Это самое важное условие получения качественного напитка.

«За день до того, как мы должны разлить вино по бутылкам, мы всей семьей и с коллегами пробуем получившийся напиток, и если на следующий день мы все просыпаемся в хорошем настроении, значит вино готово к розливу. Потому что только на следующий день можно понять, какое воздействие оно на нас оказало»,

– говорит винодел Мигран Манассерян.

Как из камня выжать золото?

От вдохновляющих винодельческих историй перейдем в мир треска, грохота, руды и драгоценных металлов. Да, здесь золото получают из камней. Но до этого они пройдут долгий путь по всей огромной и шумной территории Араратской золотоизвлекающей фабрики.

После разгрузки руды в так называемый приемник она поступает в бункеры главного корпуса, где ее измельчают в мельницах. А затем начинается процесс флотации, при котором с помощью соответствующих реагентов благородные металлы извлекаются в концентрат.

«После флотации эти два продукта сгущаются в сгустителях, концентрат поступает на процесс «альбион», где подвергается сверхтонкому измельчению в бисерной мельнице и после этого она окисляется в реакторах кислорода, чистота кислорода порядка 93 процентов. Затем хвосты флотации и окисленный концентрат уже перекачиваются в процесс выщелачивания, где растворяются драгоценные и цветные металлы и превращаются в раствор. В растворе золото абсорбирует все драгоценные металлы, после чего золото снимается с процесса для его извлечения с угля. Этот процесс у нас называется элюация»,

– рассказывает главный металлург-технолог Араратской золотоизвлекающей фабрики Сергей Григорян.

Конечный продукт – сплав золота и серебра – доре

На фабрике работает порядка пятисот человек, почти все мужчины. Подавляющее большинство сотрудников – жители Араратской области. Эта компания – одна из крупнейших налогоплательщиков страны.

«Так как мы имеем дело с производством золота, от каждого работника требуется действительно большая ответственность. Малейшая ошибка может отразиться на работе всего завода и на качестве конечного продукта»,

– объясняет заместитель начальника аналитической лаборатории Араратской золотоизвлекающей фабрики Норайр Григорян.

Фабрика была запущена еще в советское время, в 1976 году, и перерабатывала руду из Армянской ССР и других регионов Советского Союза.