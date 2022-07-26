В РФ оценили выгоду от поездок в Европу через Финляндию и Эстонию

«Безусловно, это может быть выгоднее, чем перелеты через транзитные хабы, просто потому, что перелеты сейчас стоят очень дорого. Цены на общий билет на все сегменты могут начинаться от 100-150 тысяч рублей. Если сравнивать с выездными поездками на автобусах через сухопутные границы с Финляндией и Эстонией, билет на автобус стоит от 3 до 10-15 тысяч. Доезжаете до Хельсинки, оттуда уже вылетаете на любые открытые европейские направления за 150-300 евро, максимум 500-600 — то есть получается существенная экономия»,