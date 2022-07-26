Почему Черное море в Турции и России такое разное

Черное море одно и то же: что на севере Турции, что в Краснодарском крае и Крыму. Тем не менее туристы рассказывают о своих путешествиях так, будто они отдыхали на берегу совершенно разных водоемов. Почему так? Расскажет “Рамблер”.

В первую очередь на впечатления от пляжного отдыха на Черном море влияет климат. В Турции он несколько теплее (хотя любители Средиземного и Эгейского побережья с нами бы поспорили), чем в России. В период календарной зимы на северную и северо-восточную российскую сторону приходят холодные воздушные потоки. Так в Новороссийске можно столкнуться с “борой” – очень сильным ветром. В Турции это маловероятно.

Тем не менее купальный сезон в обеих странах на берегу этого моря примерно одинаковый и длится с конца мая до конца сентября. Температура морской воды также на порядок прохладнее: в среднем около +24 градусов.

Есть разница и в ландшафте черноморского побережья. В Турции он более пологий, пляжи в основном песчано-галечные. Ракушечный можно найти только в Кемере. Гор и возвышенностей, водопадов, пещер, которыми может похвастаться Крым, в северной части Турции нет. Точнее, они не приспособлены для посещения туристами. По большей части черноморское побережье используется как транспортный узел. А строить большие отельные комплексы в такой местности сложно и дорого. Собственно, как и в России.

На российской стороне Черного моря встречаются и песчано-ракушечные пляжи, места с крупной или мелкой галькой, кварцевым песком, скалистым гравием. Более устойчивые к прохладной погоде растения (самшит, рододендроны, лавровишня) обогащают ландшафт. На турецком же побережье чаще всего можно встретить пальмы и теплолюбивые цветы.