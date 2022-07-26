Прямые рейсы в Таиланд: ждать их или нет

С приближением осени туристы все чаще задают вопрос: ждать ли прямых рейсов в Таиланд? TourDom.ru выяснил мнения специалистов и проанализировал цены на доступные варианты перелетов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как уже сообщала редакция, шансы на то, что тайские авиакомпании в ближайшее время начнут полеты в российские города, очень малы. Практически все борта находятся в лизинге у европейских или американских компаний. А значит, они должны быть застрахованы в соответствии с требованиями лессоров. Техобслуживание машины могут проходить только в авторизованных центрах в аэропортах прилета. Страховщики в настоящий момент не берутся заключать договоры на полеты в российском воздушном пространстве, а все фирменные центры ТО «Боинг» и «Эйрбас» в российских авиаузлах закрыты. «Поэтому скорее российские авиакомпании полетят в королевство – те из них, у кого самолеты находятся в собственности и нет риска ареста бортов в зарубежных аэропортах», – говорит один из экспертов авиаотрасли. В этом случае перевозчикам необходимо получить гарантии тайских авиационных властей.

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В данный момент зимняя программа в Таиланд заявлена в расписании лишь одной российской авиакомпании – «Аэрофлот». Планируются ежедневные вылеты на аэробусах А330 из Москвы на Пхукет с 30 октября. Продажа билетов пока не открыта. По словам руководителя принимающей компании «Илвес Тур» Виткора Кривенцова, тайские власти работают над тем, чтобы снять препятствия к выполнению рейсов российского нацперевозчика: «большинство проблемных вопросов постепенно разрешается».

Туроператоры отмечают, что спрос на туры в Таиланд с прямой перевозкой потенциально очень хороший. «Если власти страны готовы принимать наши самолеты или же поддержать регулярные рейсы тайских авиакомпаний, то российский рынок гарантированно проголосует деньгами за такие шаги», – говорит Константин Мальков, гендиректор компании ITM Group.

Пока же российские туристы добираются в королевство стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний. Поездка в Бангкок из Москвы в начале сентября обойдется от 60 тыс. руб. в оба конца, если выбрать перелет Emirates. Правда, стыковка в Дубае будет ночной. Дорога туда займет день и 4 часа, обратный путь – 21 час. Более удобен рейс Etihad. Пассажиры проведут в воздухе 16–17 часов, включая пересадку в Абу-Даби. Стоимость билетов round trip – 88 тыс. руб., багаж (30 кг) включен.

Если бронировать заранее, можно поймать недорогие кресла. Так, на начало ноября перелет из Москвы в Бангкок и обратно на рейсах Qatar Airways предлагается всего за 42 тыс. руб. Он длится 18–20 часов, включая ночную стыковку в Дохе.

На Пхукет в начале ноября дешевле улететь на борту Etihad (от 63 тыс. руб. туда-обратно) или Emirates (от 73 тыс.).