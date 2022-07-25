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2 часа назад

Зачем из женской тюрьмы сделали отель

Мира Маркина

Немецкая архитектурная компания Grüntuch Ernst Architects превратила заброшенную женскую тюрьму и здание суда в стильный отель. Об этом пишет Dezeen.

Зачем из женской тюрьмы сделали отель
Фото: Фото: Gruentuchernst.deФото: Gruentuchernst.de

Отель называется Wilmina, он находится в престижном районе Берлина Шарлоттенбург и занимает два здания XIX века, которые до этого были заброшенными на протяжении двух десятилетий.

«Wilmina — это место естественного спокойствия, расслабления и комфорта, это оазис в центре города. Уникальное расположение и детальная, продуманная трансформация делают «забытое место» особенным местом в Берлине»,

— говорят архитекторы Grüntuch Ernst Architects.

Фото: Gruentuchernst.de

В отеле 44 номера, которые находятся в U-образном блоке бывших тюремных камер, насчитывающем пять этажей, пентхаус, терраса, библиотека, бар, спа-салон и тренажерный зал. Ряд узких окон увеличили, чтобы у посетителей был обзор на главный внутренний двор, но тюремные решетки сохранили, чтобы напоминать об истории здания.

Стоимость проживания в отеле Wilmina стартует от 126 евро за ночь.

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