В Черногории заявили о провале турсезона без россиян

Местные отельеры и торговцы лишились примерно половины привычных заработков.

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Отели заполнены не полностью, пляжи и ночные клубы наполовину пустуют, на экскурсии с трудом набирают группы, а владельцы сувенирных лавок сидят без работы. Таковы предварительные результаты нынешнего полностью проваленного туристического сезона в Черногории, которые подвели журналисты одного из местных телеканалов.

Раньше львиную долю отдыхающих составляли россияне. И даже в тяжелые времена пандемии наши путешественники фактически спасали туротрасль в этой балканской стране. Но после того, как власти Черногории присоединились к антироссийским санкциям, а авиасообщение с РФ было прервано, до местных курортов добираются редкие наши соотечественники.