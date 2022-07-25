Почему не стоит опасаться поездки в Иран

Отпуск в Иране для многих звучит по меньшей мере смешно, по большей – странно и пугающе. Многие люди уверены, что там идет война, страна кишит террористами и о безопасном туризме речи быть не может. Однако это всего лишь мифы. Подробнее о том, почему стоит дать Ирану шанс – в материале "Рамблера".

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Безопасность

Государство находится под санкциями и у него весьма напряженные отношения с соседними странами. Но не более того. Иран – одна из самых спокойных стран Ближнего Востока, здесь не идет война, а в мировом рейтинге безопасных стран Иран занимает 87 строчку, в то время как Россия 108. Вдобавок к этому в стране весьма строгие законы, которые могут сыграть даже на руку туристам: например, девушки вряд ли столкнутся здесь с приставаниями.

Гостеприимство

То ли от того, что туристы в Иране все еще отнюдь не частое явление, то ли из-за особенностей менталитета местные относятся к приезжим с максимальным радушием. Будьте готовы к тому, что с вами будут просто так знакомиться на улицах, спрашивать про впечатления от страны, а еще зазывать на чай в гости.

Базар

Вам едва ли удастся приехать в Иран и не запастись сувенирами на базаре. Ведь здесь чего только нет: и настоящие персидские ковры, и керамическая посуда с традиционными узорами, и сладости, а еще нишапурская бирюза и розовая вода. Возможно, именно здесь вы оставите треть своего бюджета на отпуск – но пожалеете об этом вряд ли.

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