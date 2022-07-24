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2 часа назад

Дайвин и серфинг: куда поехать любителям водных видов спорта

Даша Краснова

Многие люди готовы покорять внушительные расстояния, чтобы обуздать морскую стихию. Серфинг и дайвинг часто становятся образом жизни, поэтому в некоторых местах вы можете встретить настоящие поселения любителей подобных видов спорта. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Дайвин и серфинг: куда поехать любителям водных видов спорта
Фото: unsplashunsplash

Мексика

Сразу несколько островов Мексики облюбовали подводные ныряльщики. Полуостров Юкатан привлекает к себе своими удивительными подводными пещерами. Остров Гуадалупе идеально подойдет любителям острых ощущений, так как здесь обитают белые акулы. Нырнуть в воду возможно лишь в специальной клетке. Только так можно безопасно приблизиться к опасным хищникам.

Таиланд

Все едут в Таиланд за пляжным отдыхом и тропическими фруктами, хотя на самой глубине у Симиланских островов находится огромный заповедник морских глубин. При погружении можно встретиться с рифовыми акулами и другими водными жителями.

Бали

Если дайвинг вам не близок, а о серфинге вы мечтали всегда, вам подойдет Бали. На острове ждут любителей серфинга любого уровня. Здесь есть и школы, и специальные лагеря для новичков. Опытным спортсменам местные покажут лучшие места для катания. Приезжать за волной на Бали лучше всего с апреля по сентябрь.

Португалия

Подходит тоже подходит для серфингистов любого уровня, да и лететь до нее недалеко. Приезжать лучше всего весной и осенью. Минус в Португалии только один, температура воды не поднимается выше 23 градусов, поэтому без костюма плавать не получится.

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