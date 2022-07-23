Россиянам рассказали, в каких турецких отелях не стоит отдыхать

Наткнуться на плохой сервис можно не только в гостиницах, но и в пятизвездочных отелях Турции. Россиянам предоставили список худших турецких пятизвездочных отелей, которые лучше обходить стороной.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Российский туристический агент назвала три самых ужасных отеля в Турции. Первым является Bodrum View Resort. В этом отеле скудный выбор еды и много заброшенных пространств. Вторым в списке стоит отель Selectum Side, который расположен в Сиде.

«Отдохнувшим в Selectum Side в Сиде, также являющимся пятизвездочным отелем, не понравилось, что их заселяли в неготовые номера, где были лужи в санузле, отваливались дверки тумб и не работали кондиционеры»,

– отмечает эксперт.