Названы самые популярные зарубежные направления отдыха на осень

Наши соотечественники активно бронируют туры на предстоящий бархатный сезон.
Исследование туроператоров выявило, что больше всего россиян в сентябре и октябре этого года планируют отдыхать в Турции, ОАЭ и на Мальдивских островах.А вот достаточно долгосрочное бронирование с прицелом на новогодние праздники и новогодние каникулы россияне активнее всего рассматривают в Таиланде, Малайзии, Филиппинах и на тех же Мальдивах.
Это и понятно – в Турции и ОАЭ уже будет не сезон, а в странах Юго-Восточной Азии наоборот установится комфортная погода с достаточно прогретым морем.