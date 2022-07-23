Названы самые популярные зарубежные направления отдыха на осень

Исследование туроператоров выявило, что больше всего россиян в сентябре и октябре этого года планируют отдыхать в Турции, ОАЭ и на Мальдивских островах.А вот достаточно долгосрочное бронирование с прицелом на новогодние праздники и новогодние каникулы россияне активнее всего рассматривают в Таиланде, Малайзии, Филиппинах и на тех же Мальдивах.