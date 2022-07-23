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1 час назад

Российская туристка раскрыла неприятную правду об отдыхе в Греции

РИА "ФедералПресс"

Российская туристка поделилась впечатлениями об отдыхе на одном из крупнейших островов Греции. Девушка осталась недовольна местной обстановкой.

Туристка раскрыла неприятную правду об отдыхе в Греции
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Путешественница ездила отдыхать на остров Родос – четвертый по величине в Греции. Но море оказалось грязным, пляжная зона завалена мусором, а по острову бегали больные кошки.

«Грязно, дорого, бедно, плохая инфраструктура, толпы туристов и больных бездомных кошек»,

– говорит девушка.

Вода в море была холодная даже несмотря на середину лета, много мусора и толпы отдыхающих, по словам туристки. Но самое неприятное – отсутствие инфраструктуры для приезжающих. Все написано на греческом языке, нет возможности нормально передвигаться.

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