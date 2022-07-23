Туристка раскрыла неприятную правду об отдыхе в Греции

Путешественница ездила отдыхать на остров Родос – четвертый по величине в Греции. Но море оказалось грязным, пляжная зона завалена мусором, а по острову бегали больные кошки.

Вода в море была холодная даже несмотря на середину лета, много мусора и толпы отдыхающих, по словам туристки. Но самое неприятное – отсутствие инфраструктуры для приезжающих. Все написано на греческом языке, нет возможности нормально передвигаться.