Туристка из России осталась недовольна Грецией

Популярное среди туристов направление Греции остров – Родос на этот раз вызвало разочарование. Так, жительница из России рассказала, что за красивым морем и исторической архитектурой местности на Родосе царит грязь, бедность и множество больных кошек.

Фото: runews24.ru runews24.ru

«Грязно, дорого, бедно, плохая инфраструктура, толпы туристов и больных бездомных кошек», – жалуется туристка.

Море и пляжная зона также разочаровали российскую туристку. Вместо подводного мира – скопление мусора и холодная вода в море, несмотря на середину июля.

Самым трудном для девушки оказался языковой барьер. Она отметила, что для приезжающих на Родос отсутствует нормальная инфраструктура, а вся информация только на греческом языке.