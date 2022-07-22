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1 час назад

Путешественница из России осталась недовольна отдыхом на острове Родос в Греции

runews24.ru

Популярное среди туристов направление Греции остров – Родос на этот раз вызвало разочарование. Так, жительница из России рассказала, что за красивым морем и исторической архитектурой местности на Родосе царит грязь, бедность и множество больных кошек.

Туристка из России осталась недовольна Грецией
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Грязно, дорого, бедно, плохая инфраструктура, толпы туристов и больных бездомных кошек», – жалуется туристка.

Море и пляжная зона также разочаровали российскую туристку. Вместо подводного мира – скопление мусора и холодная вода в море, несмотря на середину июля.

Самым трудном для девушки оказался языковой барьер. Она отметила, что для приезжающих на Родос отсутствует нормальная инфраструктура, а вся информация только на греческом языке.

Напомним, что остров Родос является четвертым по величине островом Греции и является одним из популярных направлений у отдыхающих.

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