На многих курортах Италии введены новые правила

Все большее число пляжных курортов Италии вводит новые правила, чтобы нивелировать последствия чрезмерного туризма и защитить свои берега от эрозии песка и других повреждений. Дело дошло даже до принуждения к удостоверяющим личность браслетам и плате за вход на пляж, до запрета на пользования полотенцем и ношение купальника.

Красивый и невероятно многолюдный в разгар сезона город Сорренто, расположенный неподалеку от побережья Амальфи, Капри, Неаполя и Рима, «прославился» на весь мир. Мэр Сорренто Массимо Коппола выразил недовольство тем, что туристы выходят на улицы в пляжной одежде, хотя в чем еще можно ходить в сильную летнюю жару. На прошлой неделе мэрия официально заявила, что тем, кто разгуливает с голой грудью или даже в бикини, купальнике и плавках за пределами пляжей или бассейнов Сорренто, может грозить штраф в размере до €500. Новый порядок уже прозвали «Законом о борьбе с бикини».

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Аналогичные правила действуют в городе Рапалло в Итальянской Ривьере и в калабрийском городе Прайя-а-Маре, где в дополнение к запретам на ношение купальников на улице людям также запрещено ходить босиком. Заповедный регион Чинкве-Терре также строго относится к обуви, налагая штрафы в размере до 2 500 евро на людей за ношение шлепанцев или сандалий во время прогулок по его знаменитым набережным.

Пляж Ла Пелоза на Сардинии каждый день привлекает тысячи любителей пляжного отдыха. Это один из тех прекрасных пляжей, который регулярно входит в число лучших в Италии с его мягким, как пудра, песком и кристально чистой водой. Но из-за вмешательства человека пляж теряет песок с фантастической скоростью. В настоящее время власти пытаются искусственно снизить его популярность, ограничив доступ посетителей до 1 500 человек в день. Здесь запрещено пользоваться полотенцами, чтобы защитить песок — он прилипает к влажным полотенцам, расстеленным по песку. Поэтому туристам теперь приходится платить за аренду шезлонгов. Они также должны купить входной билет за 3,50 евро и носить желтые идентификационные браслеты во время пребывания на пляже.

На других популярных пляжах Сардинии также введены ограничения для посетителей: на Лу Импосту — 1 500 человек в день, на Кала-Брандинки — 3 330.

Побережье Амальфи — это живописные пляжи, впечатляющие скалы, много-много солнечного света, лимонов. Но главное — это пробки! Каждое лето в разгар сезона прибрежные дороги перекрыты, и воздух насыщен выхлопными газами автомобилей, поскольку люди толпами отправляются на морские курорты Амальфи. Этим летом власти решили принять меры для уменьшения пробок и ввели летнее ограничение на движение по маршруту, соединяющему Позитано с Виетри-суль-Маре.

Теперь автомобилям с номерными знаками, заканчивающимися на нечетные цифры, разрешено выезжать на дорогу только в нечетные дни месяца, например, 3-го, 5-го, 7-го и т. д. А машины с четными номерными знаками могут ездить по четным дням. Это правило действует с 10 утра до 18 вечера по выходным до конца сентября 2022 года. У такси и городских автобусов ограничений нет.

Италии принадлежат многие километры нетронутой береговой линии и одни из лучших пляжей в Европе. При этом свободного доступа к морю остается все меньше и меньше. Строятся новые пляжные курорты, клубы, и песчаный берег постепенно превращается в частную территорию, где, как правило, приходится платить за вход и пользование шезлонгами, зонтиками и другими удобствами.

Более половины береговой линии Италии уже передано в частные концессии, несмотря на то, что это государственная земля. Только за последние два десятилетия количество частных пляжных заведений удвоилось. Некоторые из них невероятно дороги, например, Алассио на Итальянской Ривьере, где в августе обычный шезлонг стоит до 380 евро в день.