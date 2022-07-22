Что туристам нельзя фотографировать в Египте

Отмечается, что раньше у туристов могли конфисковать камеры за съемку на улицах. Также их допрашивали и требовали лицензии и разрешения. Сейчас же съемка на улицах разрешена. В музеях и на исторических объектах можно снимать на мобильные телефоны и личные камеры без использования вспышки. При этом пока действует запрет на съемку детей и граждан Египта, если они не дали на это согласие. Важно, чтобы при фотографировании улиц в кадр не попадали местные жители. В АТОР добавили, что на коммерческую съемку в Египте потребуется получить разрешение.