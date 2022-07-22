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1 час назад

Что туристам нельзя фотографировать в Египте

РИА "ФедералПресс"

Россияне часто выбирают для поездок на отдых Египет. Но перед путешествием стоит запомнить ряд правил, чтобы не нарушить законы страны. Об этом рассказали в АТОР.

Что туристам нельзя фотографировать в Египте
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Министерство туризма объявило, что любительская фотосъемка в общественных местах Египта теперь разрешена»,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше у туристов могли конфисковать камеры за съемку на улицах. Также их допрашивали и требовали лицензии и разрешения. Сейчас же съемка на улицах разрешена. В музеях и на исторических объектах можно снимать на мобильные телефоны и личные камеры без использования вспышки. При этом пока действует запрет на съемку детей и граждан Египта, если они не дали на это согласие. Важно, чтобы при фотографировании улиц в кадр не попадали местные жители. В АТОР добавили, что на коммерческую съемку в Египте потребуется получить разрешение.

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