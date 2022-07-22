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1 час назад

Россиянка назвала местные пляжи популярноно курорта Греции помойкой

Lenta.ru

Россиянка отдохнула на греческом острове Родос и описала курорт словами «грязно, дорого и бедно». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала местные пляжи Греции помойкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первое, на что обратила внимание девушка, были местные пляжи. Читательница портала назвала их помойкой из-за большого количества мусора и пластика.

«Отношение к экологии ниже плинтуса»,

— возмутилась она.

Также путешественница пожаловалась на «убогую» инфраструктуру. По ее словам, на острове нет указателей, урн для мусора и ценников в популярных у туристов местах.

Помимо прочего, туристке не понравилось питание в местных кафе.

«Все очень дорого, просто и чаще всего невкусно. Если вкусно, то либо очень дорого, либо микропорции»,

— заявила девушка.

Так, растворимый кофе с сахаром и льдом стоил три евро (178 рублей), горячие блюда — в пределах 8-15 евро (500-900 рублей).

Среди достоинств курорта россиянка отметила потрясающее море, природу и колоритный старый город.

«Возможно, стоит ехать на Родос в несезон, остров интересный, возможно, вернемся осенью»,

— заключила она.

Заграница,
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