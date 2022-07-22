Россиянка назвала местные пляжи Греции помойкой

Россиянка отдохнула на греческом острове Родос и описала курорт словами «грязно, дорого и бедно». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Первое, на что обратила внимание девушка, были местные пляжи. Читательница портала назвала их помойкой из-за большого количества мусора и пластика.

«Отношение к экологии ниже плинтуса»,

— возмутилась она.

Также путешественница пожаловалась на «убогую» инфраструктуру. По ее словам, на острове нет указателей, урн для мусора и ценников в популярных у туристов местах.

Помимо прочего, туристке не понравилось питание в местных кафе.

«Все очень дорого, просто и чаще всего невкусно. Если вкусно, то либо очень дорого, либо микропорции»,

— заявила девушка.

Так, растворимый кофе с сахаром и льдом стоил три евро (178 рублей), горячие блюда — в пределах 8-15 евро (500-900 рублей).

Среди достоинств курорта россиянка отметила потрясающее море, природу и колоритный старый город.

«Возможно, стоит ехать на Родос в несезон, остров интересный, возможно, вернемся осенью»,