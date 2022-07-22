Россиянка назвала местные пляжи Греции помойкой

Россиянка отдохнула на греческом острове Родос и описала курорт словами «грязно, дорого и бедно». Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Первое, на что обратила внимание девушка, были местные пляжи. Читательница портала назвала их помойкой из-за большого количества мусора и пластика.
«Отношение к экологии ниже плинтуса»,
— возмутилась она.
Также путешественница пожаловалась на «убогую» инфраструктуру. По ее словам, на острове нет указателей, урн для мусора и ценников в популярных у туристов местах.
Помимо прочего, туристке не понравилось питание в местных кафе.
«Все очень дорого, просто и чаще всего невкусно. Если вкусно, то либо очень дорого, либо микропорции»,
— заявила девушка.
Так, растворимый кофе с сахаром и льдом стоил три евро (178 рублей), горячие блюда — в пределах 8-15 евро (500-900 рублей).
Среди достоинств курорта россиянка отметила потрясающее море, природу и колоритный старый город.
«Возможно, стоит ехать на Родос в несезон, остров интересный, возможно, вернемся осенью»,
— заключила она.