Россияне захотели отправиться в августе в три страны

Самым большим спросом среди российских туристов пользуются перелеты в августе в Турцию, Армению и Узбекистан. Об этом стало известно из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По данным аналитиков, на период с 1 по 31 августа россияне активно интересовались авиабилетами в Турцию — доля от всех поисковых запросов в зарубежные страны составила 20,3 процента. Следом идет Армения — 9,8 процента, на третьем месте Узбекистан — 9,5 процента. Стоимость перелета обойдется в среднем в 31,8, 16,4 и 15,8 тысячи рублей соответственно.

Помимо трех этих стран туристы захотели отправиться в путешествие в Киргизию — 6,7 процента (средняя цена авиабилета от 13,1 тысячи рублей), Азербайджан — 5,8 процента (31,7 тысячи рублей), Таджикистан — 5,1 процента (17,5 тысячи рублей), Казахстан — 4,6 процента (25 тысяч рублей), Грузию — 3 процента (32 тысячи рублей), ОАЭ — 2,7 процента (33,7 тысячи рублей) и Белоруссию — 2,6 процента (7,6 тысячи рублей).

Среди российских направлений лидирует Сочи с долей от общего количества поисковых запросов 21,2 процента: в августе билет в среднем обойдется в 9500 рублей. На второй и третьей строчке расположились Москва и Санкт-Петербург — 14,7 и 13,3 процента соответственно. Стоимость перелета в одну сторону на человека в эти города составляет около 7000 рублей.