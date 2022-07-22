Названы самые популярные маршруты для заграничных путешествий

Для статистики учитывалась информация о бронировании отелей и билетов.

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Сотрудники сервиса OneTwoTrip определили Киргизию и Турцию самыми востребованными по числу перелетов. Так, российские туристы в первую очередь заинтересованы поездкой в Турцию. Такой маршрут выбирает 18 процентов граждан. Вторым направлением идёт Киргизия.

Каждый десятый путешественник выбирает для отдыха Армению. Понемногу свою популярность набирают туристическим поездки в Узбекистан и Казахстан.