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50 минут назад

Названы самые популярные маршруты для заграничных путешествий

runews24.ruиещё 2

Для статистики учитывалась информация о бронировании отелей и билетов.

Названы самые популярные маршруты для заграничных путешествий
Фото: runews24.rurunews24.ru

Сотрудники сервиса OneTwoTrip определили Киргизию и Турцию самыми востребованными по числу перелетов. Так, российские туристы в первую очередь заинтересованы поездкой в Турцию. Такой маршрут выбирает 18 процентов граждан. Вторым направлением идёт Киргизия.

Каждый десятый путешественник выбирает для отдыха Армению. Понемногу свою популярность набирают туристическим поездки в Узбекистан и Казахстан.

Аналитики туристической индустрии отмечают, что свою актуальность не теряют направления в Таиланд, на Мальдивы и в ОАЭ. Средняя стоимость поездки на эти направления начинается от 48 тысяч рублей.

Заграница,
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