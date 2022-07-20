Российские туристы рассказали, чем закупаются в Финляндии

После снятия ограничений на границах страны тысячи людей выехали в соседнее европейское государство. В основном россияне покупают продовольствие и бытовую технику. На пропускных пунктах порой приходится провести достаточно длительное время, однако проблем с пересечением границы не возникает.
Татьяна, которая регулярно посещает Лаппеэнранту, Хамину и Ваалимаа, сообщила радиостанции «Говорит Москва» о популярности Fairy и бакалеи у российских туристов.
«Я постоянно езжу в Финляндию на шоппинг. Из-за курса евро россиянам сейчас выгодно покупать практически любые товары, потому что кофе, чай, химия, порошки в курсе на евро дешевле, чем в России. Выгодно покупать моторные масла, но сейчас из-за санкций Финляндия запретила вывоз моторного масла и краски. Основное, как мы любим, это Fairy и сыр. Сыр в цену от 6 до 8 евро за килограмм. Это хорошее качество. Многие едут просто на отдых. Дороги хорошие, развита система гостиниц. Самая большая проблема — это невозможность пользоваться картами российских банков. Из-за этого все едут с наличкой, если нет только карт дружественных стран или UnionPay».
Ольга, которая посетила Лаппеэнранту (город неподалёку от Выборга), рассказала о хорошей цене на икру.
«Ездила откатать новую визу, купить сыра. Выгодной показалась покупка икры: там по 50-60 евро, с нынешним курсом неплохо, но её много не увезешь. Сыр в соотношении цена-качество тоже сейчас выгодно брать: 10-15-20 евро. Можно найти и дешевле по 6-7 евро (и дороже) на всякий вкус». Другая туристка, Анна, тоже ездила в Лаппеэнранту. Там она покупала бытовую технику. «Было несколько машин точно, которые с нами заехали и выезжали. Могу сделать вывод, что ненадолго: по магазинам и обратно. Нас долго держали на финской границе туда, обратно везде быстро. Мы привезли телевизор, так как готовимся к переезду, и сыр. Видела, что много машин останавливалось у рыбных магазинов. Мне показалось чуть дороже, чем у нас, цены на овощи. Но я ехала за техникой — она дешевле. Бытовая техника, думаю, на 20-30% дешевле, но там ограничение по сумме вывоза, надо уточнять, что в какой сумме можно. Телевизоры до 750 евро».
В день снятия ограничений 15 июля границу Финляндии пересекли более пяти тысяч человек из России. Интенсивность траффика вернулась на допандемийный уровень.