Российские туристы рассказали, чем закупаются в Финляндии

«Ездила откатать новую визу, купить сыра. Выгодной показалась покупка икры: там по 50-60 евро, с нынешним курсом неплохо, но её много не увезешь. Сыр в соотношении цена-качество тоже сейчас выгодно брать: 10-15-20 евро. Можно найти и дешевле по 6-7 евро (и дороже) на всякий вкус». Другая туристка, Анна, тоже ездила в Лаппеэнранту. Там она покупала бытовую технику. «Было несколько машин точно, которые с нами заехали и выезжали. Могу сделать вывод, что ненадолго: по магазинам и обратно. Нас долго держали на финской границе туда, обратно везде быстро. Мы привезли телевизор, так как готовимся к переезду, и сыр. Видела, что много машин останавливалось у рыбных магазинов. Мне показалось чуть дороже, чем у нас, цены на овощи. Но я ехала за техникой — она дешевле. Бытовая техника, думаю, на 20-30% дешевле, но там ограничение по сумме вывоза, надо уточнять, что в какой сумме можно. Телевизоры до 750 евро».