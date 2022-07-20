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2 часа назад

Туристов переселили из отеля на Мальдивах после обрушения моста к водным бунгало

TourDom

Один из премиальных отелей Мальдивских островов, Joali Maldives 5*, закрылся на ремонт после происшествия, случившегося 18 июля. Как сообщают очевидцы, ночью рухнул деревянный мост, который соединял с островом причал и водные бунгало. «Прошел сильный дождь, и мост просто смыло», – рассказала российская туристка, которая отдыхала в одном из водных бунгало. Она поделилась видео разрушений: видно, что остатки деревянных конструкций плавают в лагуне, но опоры моста остались на месте.

Туристов переселили из отеля на Мальдивах после обрушения моста
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По информации туроператора ICS Travel Group, среди гостей и сотрудников пострадавших нет. Туристов переселили в другой отель этой же сети, Joali Being. Ремонт в Joali Maldives продлится до конца августа, прием бронирований приостановлен.

Отметим, что Joali Maldives расположен в северной части архипелага, на атолле Раа, в 40 минутах полета от аэропорта Мале. Обе гостиницы этого премиального бренда открылись на Мальдивах сравнительно недавно. Joali Maldives принял первых туристов в 2018 году, а Joali Being – тремя годами позднее.

Концепция рассчитана на туристов, ищущих уединения. Joali Maldives располагает 73 водными виллами, которые стоят на сваях в лагуне.

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