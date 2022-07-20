4 страны, где турист может умереть из-за жары

Вы точно готовы к такому климату?

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Пусть лето уже скоро подойдет к концу, кто сказал, что сезон отпусков заканчивается? Вы все еще можете понежиться на солнце в теплых уголках нашей страны или же съездить чуть дальше. Но знаете ли вы, в каких странах можно вместо отличных впечатлений получить проблемы со здоровьем на фоне адской жары? Если нет, специально для вас мы собрали топ самых жарких мест на земле, куда лучше не отправляться туристу со слабым здоровьем.

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Мексика

Одно из любимых направлений туристов со всего мира. Здесь можно найти невероятно увлекательные туры для поклонников экзотики, а также потрясающие пляжи для любителей «тюленить» весь отпуск. Однако настроение может подпортить духота, которая сочетается с жутким пеклом. Часто температура не опускается ниже 50 градусов. Вытерпеть такие условия может только довольно крепкий человек.

Эфиопия

Африка привлекает невероятное количество туристов, сегодня уже сложно найти уголок хотя бы одной африканской страны, которая была бы не изучена любопытными искателями экзотических приключений. При этом очень часто выбирают Эфиопию, но стоит несколько раз подумать, прежде чем вы начнете собирать чемоданы. Важно понимать, что климат здесь может быть опасен для людей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Большую часть года температура не опускается ниже 33 градусов выше нуля. А вот ночью температура может резко упасть. Готовы ли вы к таким «климатическим горкам»?

Вьетнам

Во Вьетнам едут за пляжным отдыхом, который здесь отлично развит. Что приятно, погода позволяет посещать Вьетнам круглый год, ведь даже в зимнее время температура держится на крепки× 25 градусах. А вот летом можно и перегреться — 33 градуса выше нуля и это не предел. Также не стоит сбрасывать со счетов влажность, которая может ухудшить состояние еще больше. Подумайте несколько раз, стоит ли ехать в такой климат, если вы не можете похвастаться отличным здоровьем.

Ямайка