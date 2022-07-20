Россиянка рассказала, как избежать обмана в магазинах Турции

Часто путешествующая россиянка предупредила о популярном способе обмана туристов в турецких магазинах — по ее словам, продавцы придумывают цены на товары на ходу. Об этом она рассказала в личном блоге «Тут вам не там» на «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как пояснила автор, туристы в Турции очень быстро привыкают к низким ценам и часто идут на кассу, не узнав стоимость товара. Однако при оплате покупателям называют завышенные цены «как в Европе».

В связи с этим россиянка раскрыла простой способ избежать мошенничества — для этого достаточно заранее уточнять стоимость товаров.

«Сделали вывод, что некоторые хитрые турки рассуждают следующим образом: не спросил цену, значит не важно»,

— предположила она.