В популярных отелях Турции нет мест до конца августа

Во многих востребованных турецких отелях наблюдается полная загрузка, несмотря на окончание каникул, связанных с мусульманским праздником Курбан-байрам. Корреспондент TourDom.ru выяснил подробности у представителей гостиниц.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Наш отель загружен вплоть до середины августа, – говорит заместитель директора по маркетингу Pine Beach Resort 5* (Белек) Яна Саяфарова. – Осталось совсем немного номеров на продажу». По ее словам, практически все отели на курорте заполнены. «Русские гости едут несмотря ни на что. Также много европейцев, в частности англичан».

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В последний день каникул, 17 июля, в отеле прошел концерт турецкого исполнителя Эмира Эрсой. Видно, что гостей в отеле много:

«Новые самолеты привозят все больше туристов. – рассказывает турагент Мария Шекер из Антальи. – Они пролетают над пляжем Коньяалты и идут на посадку буквально друг за другом, каждую минуту».

Турагенты отмечают, что в качественных «ходовых» отелях даже на середину августа сложно найти места. Например, в Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa 5* в Белеке номера доступны лишь с 16 августа. Неделя на двоих обойдется в 221 тыс. руб. С этой же даты можно забронировать и Bellis Deluxe (270 тыс. руб.).

В отелях Кемера дефицит выражен меньше. С 4 августа можно заказать номер в Club Boran Mare 5* (195 тыс. руб. на двоих), с 9-го числа – в Alva Donna World Palace Hotel 5* в Кирише (от 234 тыс. руб.). С 6 августа есть свободные «стандарты» в востребованном отеле Gipsophila Club Marine в Бельдиби. Неделя отдыха обойдется в 298 тыс. руб. Лишь с 25 августа можно забронировать Limak Limra Hotel & Resort 5*. А вот в Maxx Royal Kemer Hotel номера есть даже на ближайшие даты, например на 25 июля. Наиболее «бюджетный» вариант – suite land view – предлагается за 676 тыс. руб. на двоих.

В Анталье сложно забронировать на август такие известные отели, как Delphin Diva Premiere 5*, Limak Lara De Luxe 5*.