Россиянка предупредила о рисках в дешевых турецких отелях

Автор блога "Мама на море" заявила о риске подхватить ротавирус в бассейне отелей Турции. Об этом она написала в своем канале на платформе "Яндекс.Дзен".
Блогер рассказала, что на черноморских курортах часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. По ее мнению, риск заражения многократно возрастает в маленьких бюджетных отелях, где на большое количество человек приходится всего один бассейн.
Девушка поделилась:
"Уже ближе к обеду вода становится мутная и купаться нет никакого желания, но и запрещать ребенку пару раз скатиться с горки, когда все вокруг веселятся, тоже очень сложно".
К главным рискам отдыха в бюджетных отелях Турции девушка также отнесла отравления, диарею и кишечные инфекции.