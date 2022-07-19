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1 час назад

Проживающая в Турции россиянка предупредила о рисках в дешевых отелях

СОВА

Автор блога "Мама на море" заявила о риске подхватить ротавирус в бассейне отелей Турции. Об этом она написала в своем канале на платформе "Яндекс.Дзен".

Россиянка предупредила о рисках в дешевых турецких отелях
Фото: СОВАСОВА

Блогер рассказала, что на черноморских курортах часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. По ее мнению, риск заражения многократно возрастает в маленьких бюджетных отелях, где на большое количество человек приходится всего один бассейн.

Девушка поделилась:

"Уже ближе к обеду вода становится мутная и купаться нет никакого желания, но и запрещать ребенку пару раз скатиться с горки, когда все вокруг веселятся, тоже очень сложно".

К главным рискам отдыха в бюджетных отелях Турции девушка также отнесла отравления, диарею и кишечные инфекции.

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