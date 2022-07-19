Россиянка предупредила о рисках в дешевых турецких отелях

Автор блога "Мама на море" заявила о риске подхватить ротавирус в бассейне отелей Турции. Об этом она написала в своем канале на платформе "Яндекс.Дзен".

Блогер рассказала, что на черноморских курортах часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. По ее мнению, риск заражения многократно возрастает в маленьких бюджетных отелях, где на большое количество человек приходится всего один бассейн.