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2 часа назад

Российские туристы узнали список блюд, которые не стоит пробовать в Турции

runews24.ru

Как оказалось, не вся национальная кухня Турции может похвастаться гастрономическими особенностями.

Раскрыты блюда, которые не стоит пробовать в Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российская трэвел-блогер Саша Коновалова после поездки в Турцию поделилась своими впечатлениями об особенностях национальной кухни этой страны.

Девушка отметила, что местные жители часто под видом якобы популярных блюд выдают не самые удачные сочетания. В список блюд, которые точно не стоит пробовать в Турции, вошли: турецкие манты, которыми сложно насытиться, голубцы из требухи и суп тархана чорбасы, который состоит из муки и сушеных овощей. Помимо сытной кухни, в список неудачных блюд вошли различные пресные пудинги, рахат-лукум и вегетарианская долма.

Для тех, кто хочет побаловать себя вкусным меню, блогер посоветовала попробовать суп мерджимек из чечевицы и турецкий лукум с орехами и нугой.

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