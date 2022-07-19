Не только акулы: какие опасности подстерегают в море в Египте

В Египте участились нападения опасных акул на туристов, из-за чего закрывают многие пляжи. Однако акулы — не единственная опасность, с которой могут столкнуться туристы в Красном море. В материале “Рамблера” — о том, что может подвергнуть путешественников опасности на курортах этой страны.

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Бородавчатка (рыба-камень)

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Она считается самой ядовитой в мире, и ее опасность заключается не только в шипах. Дело в том, что Бородавчатка обитает непосредственно на дне, и ее очень легко спутать с камнем и наступить. Туристы рискуют столкнуться с ней на пляжах в таких городах, как Хургада, Шарм-эш-Шейх и Дахаб.

На спине у нее расположены 12-14 ядовитых шипов, каждый из которых пропитан сильным ядом. Кроме того, они настолько острые, что могут протыкать даже резиновую обувь, поэтому сланцы для плавания вас не спасут. Бородавчатка распространяет токсин, который вызывает сильную боль, паралич и отмирание тканей. Серьезность поражения зависит от того, насколько глубоко в ногу вошел шип. Если не оказать соответствующую помощь человеку, он скончается через несколько часов.

Конус

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Этот вид моллюсков кажется безобидным на первый взгляд, но он опасен тем, что стреляет зубом-гарпуном с парализующим ядом. Турист видит на песке красивую ракушку, которую хочет забрать себе, но этого нельзя делать ни в коем случае, так как есть риск получить яд, от которого нет противоядия. При этом, из него изготавливают обезболивающие препараты.

Свой гарпун Конусы используют для того, чтобы парализовать жертву. Однако от человека они могут почувствовать опасность. Некоторые исследователи говорят, что смерть может наступить в течение пары минут, но все зависит от вида Конуса, который человек взял в руки. Эти моллюски — ночные хищники, а днем прячутся в песке, но лучше лишний раз не трогать неизвестные ракушки.

Барракуда

Wikipedia.org

В Красном море встречается восемь разных видов Барракуд, в том числе и самая большая. Так как они обитают на глубине, купающиеся редко встречают этих опасных рыб. Чаще всего они сталкиваются с аквалангистами, когда те плавают в мутной воде. Они плавают стаями и не представляют опасности в чистой воде. Нападения случались в темное время суток и в грязных участках, так как Барракуда путала дайверов с другой рыбой.