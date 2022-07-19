Россиянка в Турции пострадала от ухаживаний работника отеля

Туристка после отдыха в Турции рассказала, чем для ее подруги обернулось нежелание общаться с работником отеля.
Первое знакомство девушек с местным жителем прошло в спокойной и благожелательной обстановке. Галантный мужчина угостил туристок арбузом и попросил телефонный номер одной из них. После этого он стал постоянно писать девушке и просил присылать ему фотографии.
Когда туристка не стала отвечать на подобные сообщения, обиженный турок подключил к ее телефонному номеру SMS-бомбер, пишет «ФАН». Девушке стали поступать многочисленные сообщения с кодами подтверждений от десятков магазинов, где она даже не бывала.
Туристка допускает, что есть вероятность совпадения между отказом общаться и спам-рассылкой, но она в этом сильно сомневается.