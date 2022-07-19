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3 часа назад

Россиянка на курорте пострадала от назойливых ухаживаний местного жителя

Волгоградская правда

Туристка после отдыха в Турции рассказала, чем для ее подруги обернулось нежелание общаться с работником отеля.

Россиянка в Турции пострадала от ухаживаний работника отеля
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Первое знакомство девушек с местным жителем прошло в спокойной и благожелательной обстановке. Галантный мужчина угостил туристок арбузом и попросил телефонный номер одной из них. После этого он стал постоянно писать девушке и просил присылать ему фотографии.

Когда туристка не стала отвечать на подобные сообщения, обиженный турок подключил к ее телефонному номеру SMS-бомбер, пишет «ФАН». Девушке стали поступать многочисленные сообщения с кодами подтверждений от десятков магазинов, где она даже не бывала.

Туристка допускает, что есть вероятность совпадения между отказом общаться и спам-рассылкой, но она в этом сильно сомневается.

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