Россиянка в Турции пострадала от ухаживаний работника отеля

Туристка после отдыха в Турции рассказала, чем для ее подруги обернулось нежелание общаться с работником отеля.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Первое знакомство девушек с местным жителем прошло в спокойной и благожелательной обстановке. Галантный мужчина угостил туристок арбузом и попросил телефонный номер одной из них. После этого он стал постоянно писать девушке и просил присылать ему фотографии.

Когда туристка не стала отвечать на подобные сообщения, обиженный турок подключил к ее телефонному номеру SMS-бомбер, пишет «ФАН». Девушке стали поступать многочисленные сообщения с кодами подтверждений от десятков магазинов, где она даже не бывала.