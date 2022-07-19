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1 час назад

Россиянка раскрыла главную опасность бюджетных отелей Турции

Lenta.ru

Российская блогерша, которая переехала жить в Анталью, рассказала, чем опасен отдых в бюджетных турецких отелях. Об этом она написала в своем канале «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка раскрыла главную опасность бюджетных отелей Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора блога, море в Турции намного чище, чем в Сочи. Девушка вспомнила, что во время отдыха на черноморских курортах часто попадала в больницу с ротавирусной инфекцией. Тем не менее, россиянка утверждает, что опасность подхватить вирус «увеличивается многократно» в маленьких отелях, где на большое количество постояльцев приходится «всего один небольшой бассейн».

«Уже ближе к обеду вода становится мутная и купаться нет никакого желания, но и запрещать ребенку "пару раз скатиться с горки", когда все вокруг веселятся, тоже очень сложно»,

— раскрыла блогерша главный риск отдыха в бюджетных отелях.

Кроме того, девушка рассказала, что, по ее мнению, входит в универсальную аптечку путешественника, которая «защитит практически от всех неприятностей на отдыхе». Так, россиянка всегда берет с собой ингалятор, жаропонижающее и «Полисорб». Блогерша отметила, что последнее средство помогает от всего, что связано с отравлениями, диарей, кишечными и ротавирусными инфекциями.

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