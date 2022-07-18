Побывавшая в Турции блогер назвала самые переоцененные блюда национальной кухни

Самые переоцененные блюда, которые все туристы хотят попробовать в Турции, перечислила посетившая страну тревел-блогер.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Местные жители зачастую выдают за гастрономические шедевры не самую вкусную пищу. В список переоцененных блюд вошли кокореч, или бутерброд из потрохов, манты — турецкие пельмени «размером с ноготок», а также голубцы их требухи, написала девушка на платформе «Яндекс.Дзен».