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2 часа назад

Побывавшая в Турции блогер перечислила самые переоцененные блюда национальной кухни

Слово и Дело

Самые переоцененные блюда, которые все туристы хотят попробовать в Турции, перечислила посетившая страну тревел-блогер.

Побывавшая в Турции блогер назвала самые переоцененные блюда национальной кухни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Местные жители зачастую выдают за гастрономические шедевры не самую вкусную пищу. В список переоцененных блюд вошли кокореч, или бутерброд из потрохов, манты — турецкие пельмени «размером с ноготок», а также голубцы их требухи, написала девушка на платформе «Яндекс.Дзен».

Известный в стране суп тархана чорбасы тоже оказался не самым вкусным, отметила блогер. Кроме того, в перечень вошли сарма или долма в вегетарианском виде, пудинги и рахат-лукум. Вместо последнего путешественница рекомендовала выбрать турецкий лукум со сливочной нугой, орехами и сухофруктами.

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