Живущая на Шри-Ланке россиянка рассказала о лайфхаках

«Самые глобальные проблемы сейчас с топливом. Если говорить об электричестве, у нас плановые веерные отключения. Все это публикуется на сайте, люди могут посмотреть, во сколько в их районе будет отключение. Они не такие длинные — час двадцать минут и час сорок минут. С этим можно разобраться и как-то планировать дела. Если брать проблему газа, она более-менее решена, потому что баллонный газ приехал, и он выдается по платежке за свет, чтобы люди не перекупали»,