Во что время превратило обычную свалку

Неподалеку от небольшого городка Форт-Брэгг в Калифорнии есть удивительное место — невероятной красоты пляж Гласс-Бич, пользующийся огромной популярностью у туристов. Но еще сто лет назад никому и в голову не могло прийти, что эта точка на карте мира станет такой притягательной. Ведь именно здесь стихийно образовалась свалка бытового мусора, из-за которого даже в какой-то момент не стало видно самого океана. О том, как свалка превратилась в один из самых красивых в мире пляжей, читайте в материале «Рамблера».

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

В 1960-х годах экологи решили привести побережье в порядок и вывезли в итоге с пляжа тонны мусора. Но даже очищенный от хлама пляж оказался непригодным для отдыха туристов: здесь осталось огромное количество мелких осколков от разбитых стеклянных бутылок. Находиться здесь попросту было опасно. В итоге пляж огородили и на протяжении нескольких десятков лет к нему никто не приближался.

За это время привести пляж в порядок решила сама природа: волны океана за долгие годы отшлифовал усеявшие побережье осколки стекла, превратив их в разноцветные полупрозрачные камешки. Пляж оказался усеян теперь не битым стеклом, о которое легко пораниться, а переливающимися на солнце отшлифованными стеклянными камешками, делающими это место невероятно красивым и притягательным для туристов.